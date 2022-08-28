Любовный гороскоп на сегодня, 29 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:46, 28 авг 2022

Любовный гороскоп на сегодня по знакам зодиака



Овен

Сегодня для Вас очень важно будет подобрать музыку, идеально подходящую Вам по настроению и подчеркивающую все особенности Ваших отношений с любимым человеком. Именно она будет способствовать их интенсивному развитию в правильном для Вас направлении.







Телец

Сегодня Вам захочется стать настоящим волшебником и начать творить для Вашего любимого человека самые настоящие чудеса. Однако для этого Вам будет просто необходимо знать, что чудеса эти воспримутся им адекватно, с теплом и благодарностью. Постарайтесь в этом убедиться.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что все в его жизни идет не так, неправильно и совсем не тем путем, как ему бы хотелось. Только Вы можете помочь ему снова найти себя в хаосе сложившейся ситуации и почувствовать себя уверенным и свободным.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку станет плохо и одиноко, настолько, что лишь Ваше пребывание рядом с ним, морально или физически, будет способно поддержать его хотя бы немного. Поэтому постарайтесь ни на шаг от него не отходить. Так будет лучше для него и спокойнее для Вас.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что именно Вы – его половинка и любовь всей его жизни. Если с подобным убеждением ничего не получится, он всерьез задумается о расставании, поэтому Ваша задача – вести себя идеально и предотвратить подобные крамольные мысли.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто совладать с собой и решить, чего же ему не хватает в этой жизни для полного и абсолютного счастья. Возможно, результатом подобных размышлений станет довольно серьезный конфликт с Вами, однако его нужно просто пережить, не зацикливаясь.



Весы

Сегодня Вам придется быть максимально серьезным с Вашим любимым человеком, даже если очень захочется посмеяться, порадоваться жизни и подурачиться. Однако лишь деловой подход к общению обеспечит Вам полное взаимопонимание и поддержку – как раз то, что Вам больше всего нужно.



Скорпион

Если до сегодняшнего дня у Вас было несколько поклонников, то нынче подходящий день, чтобы сделать выбор в пользу одного из них. Вам уже порядком надоело путать их голоса и гадать, кому из них что Вы рассказывали. Впрочем, вполне возможно, что у счастливого избранника Вы тоже окажетесь не в одном экземпляре.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго объяснять Вам, что именно следует делать дальше, как себя вести и что предпринимать, поскольку Вы будете более чем самостоятельны в данном вопросе. Постарайтесь, однако, не пренебрегать его советами – на всякий случай.



Козерог

Для Козерогов сегодня основной проблемой станет финансовая: придется обдумывать как потратить крупную сумму денег. Обсудите это с супругом и решите, лучше ли купить новую машину (можно стиральную) или отложить на поездку в какую-нибудь экзотическую страну.



Водолей

Сегодня Вам с Вашим любимым человеком стоит придумать интересное место для времяпрепровождения. Банальное кафе или привычный дворик не будут оптимальными решениями проблемы. Лучше направить свои стопы в какое-либо неизведанное место и изведать его вдвоем.









Рыбы

Вам сегодня будет трудно понять Вашего любимого человека. Вы будете мыслить настолько разными категориями, что лучше и не пытаться приводить их к общему знаменателю – все равно ничего из этого хорошего не выйдет. Впрочем, в таком положении вещей есть своя прелесть.

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