Гороскоп на сегодня, 11 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:14, 10 окт 2022

Благоприятный день для общения, налаживания деловых контактов. Можно договариваться о сотрудничестве и совместных действиях. Однако, как бы ни важны были общие цели, важно помнить и о собственных интересах. Будет возможность разобраться в семейных проблемах, решить хотя бы часть из них.







Нежелательны крупные расходы, спонтанные покупки едва ли будут удачными. Старайтесь не идти на поводу у своих эмоций, не поддавайтесь соблазнам. Люди, способные в любых обстоятельствах сохранять здравомыслие, смогут многого добиться.



Овен

День выдастся сложным в профессиональном плане: вам будет трудно сосредоточиться на работе, так как ваши мысли окажутся занятыми далекими от рабочих вопросов проблемами. Причем эта ваша явная задумчивость наверняка станет заметна даже руководству. Соберитесь, иначе рискуете впасть в немилость. Тем не менее, день неплох для финансовых дел. Вы сможете совершить выгодные покупки: траты окажутся умеренными, а приобретенные вещи прослужат долго.



Телец

Первая половина дня — напряженное время, требующее осторожности и осмотрительности. Конфликты возникают чаще обычного, многие представители знака совершают ошибки, поддавшись негативному влиянию окружающих. Нежелательно делать крупные покупки и инвестиции, решать финансовые вопросы.



Близнецы

Общительность и умение легко вступать в контакт с малознакомыми людьми сегодня не идет вам на пользу. Звезды советуют соблюдать осторожность и не выступать инициатором переговоров или сделок. Прибыль от любой коммерческой деятельности представляется весьма сомнительной, однако ваша фантазия и умение находить нестандартный подход к решению проблем помогут выкрутиться из опасной с финансовой точки зрения ситуации.



Рак

Неплохой день для деловых встреч и обсуждения важных вопросов, однако нужно иметь в виду, что все соглашения, которых вы достигаете, носят предварительный характер и позже могут быть пересмотрены. То же касается деловых предложений, которых вы в этот день получаете немало: пока они кажутся очень интересными, но позже условия изменятся, увы, не в лучшую сторону.



Лев

День отлично подходит для любых самостоятельных действий. Даже если ваши идеи не встречают поддержки, не сомневайтесь, что они хороши; союзники и единомышленники подтянутся, как только вы добьетесь первых успехов. Сегодня Львам отлично удается аналитическая работа, представители знака прекрасно справляются с разнообразными расследованиями.





Дева

Возможны финансовые трудности, поначалу незначительные, но принимающие все более серьезный характер. Вы тратите деньги, особенно не задумываясь над тем, так ли необходимы те или иные расходы. Могут возникнуть проблемы в отношениях с людьми, с которыми вы долго были связаны деловыми интересами.



Весы

День начинается позитивно, и в первой его половине вы можете добиться значительных успехов. Дальше, к сожалению, становится хуже — возникают разногласия с влиятельными людьми, вам не удается вовремя прикусить язык, и ваше мнение о важных особах становится им известно. Срочно найдите в себе дипломатические таланты, без них сегодня не обойтись!



Скорпион

День подходит для деловых поездок, контактов с людьми, прибывшими издалека. Бизнесменам представится возможность расширить сферу своей деятельности, покорить новые вершины; да и у наемных работников будет шанс преуспеть – хотя победы их ждут более скромные. Есть шанс заключить выгодную сделку; действовать для этого нужно со всей быстротой, на которую вы способны.



Стрелец

Не самый лучший день для того, чтобы провести его со своей второй половинкой. Стрельцы будут спорить по незначительным поводам и весьма негативно реагировать на любые слова, которые противоречат их точке зрения.



Козерог

Хорошо усваивать что-то новое, заниматься сбором данных, взаимодействовать с окружающими с профессиональной целью. Хорошо заниматься перепиской, литературной деятельностью. В конце дня могут возникнуть незапланированные дела и неожиданные ситуации. Лучше отложить по возможности важные проекты, чтобы избежать ошибок.



Водолей

Вы действуете решительно, но не всегда правильно оцениваете риски. К счастью, это не приводит к серьезным осложнениям, а лишь вызывает небольшие затруднения. Прислушивайтесь к советам более опытных людей, избегайте конфликтов с руководством и коллегами.









Рыбы

Опасаясь, что окружающие не заметят ваших заслуг и достоинств, вы прибегаете к саморекламе, которая не всегда оказывается эффективной. Некоторые ваши поступки и заявления кажутся вызывающими, есть и риск стать объектом насмешек. Если в этот день вы отправляетесь на светское мероприятие, не пытайтесь привлечь к себе всеобщее внимание.

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