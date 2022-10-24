Гороскоп на сегодня, 25 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:08, 24 окт 2022

День проходит неплохо, однако заставляет поволноваться людей, привыкших добиваться успеха, прибегая к помощи окружающих. Сейчас для достижения целей требуются самостоятельные решения и столь же самостоятельные действия; поначалу то и другое довольно утомительно, но постепенно входит в привычку и начинает даже доставлять определенное удовольствие.







Можно решать финансовые вопросы, делать покупки, в том числе – приобретать дорогие вещи в кредит. Здравый смысл проявляют даже люди, которым обычно свойственно крайне легкомысленное отношение к деньгам.



Овен

В этот день можно обсуждать любые вопросы, причем как с проверенными союзниками, так и с новыми знакомыми. Вы не только быстро находите общий язык с людьми и доносите до них свою точку зрения, но и одерживаете верх в спорах, если они возникают. Появляется возможность отправиться в увлекательное путешествие; помните, что готовиться к нему нужно очень серьезно.



Телец

У вас много хороших идей, да и на недостаток энергии вы не можете пожаловаться. Несмотря на это, день может сложиться крайне неудачно – по крайней мере, в деловом отношении. Многие Тельцы задумаются о смене работы: на старом месте становится некомфортно, возникают серьезные разногласия с коллегами.



Близнецы

У вас появится шанс улучшить свое финансовое положение и наилучшим образом проявить себя в самых разных сферах деятельности. Ваш энергетический потенциал очень высок, чем объясняется рост творческих способностей и увеличение сексуальных возможностей.



Рак

День будет благоприятен для тех, кто открыт для нового опыта и не останавливается на достигнутом. Здоровый скепсис и рассудительность помогут вам избежать ловушек, расставленных людьми, которые хотят поживиться за ваш счет. Значительных успехов добьются те, кто привык полагаться на себя, а не на счастливый случай.



Лев

Нейтральный день, который больше всего порадует отсутствием неприятностей и неразрешимых проблем. Идут на лад финансовые дела, возможны денежные поступления. Вы хорошо справляетесь с работой, даже если беретесь за нее без особого энтузиазма. Возможны приятные известия издалека, интересные предложения и приглашения.





Дева

Удачный день. Вы плодотворно работаете, со многими задачами справляетесь быстрее, чем представители других знаков. Ярко проявляются организационные способности и лидерские качества, есть шанс показать себя хорошим руководителем. День подходит для решения вопросов, связанных с документами, а также контактов с представителями государственных организаций.



Весы

День очень важный, эмоционально насыщенный. Все его события имеют символическое значение; вам потребуется время, чтобы осмыслить произошедшее им сделать правильные выводы. Можно заниматься духовными практиками, обращаться за советом к психологам, астрологам, людям, сведущим в тонких материях.



Скорпион

Большая часть дня проходит спокойно, лишь в конце его могут возникнуть неприятности, скорее всего, связанные с деньгами или работой. Вы со всем разберетесь, но для этого потребуется некоторое время и помощь проверенных союзников. Нежелательно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы.



Стрелец

Недоброжелатель, которому вздумается водить вас за нос, сегодня справится с этим без труда. Вы готовы поверить во что угодно – это становится причиной неправильных решений, финансовых потерь, личных проблем. Для многих представителей знака день будет связан с разочарованием в деле, которому они были готовы посвятить себя целиком.



Козерог

Вы говорите то, что думаете. Но, поскольку думаете вы только хорошее, на вас никто не обижается. День подходит для общения с любыми людьми – как с теми, с кем вы всегда отлично ладили, так и с теми, с кем долго не могли найти общего языка. Появится желание сделать какие-то крупные приобретения. Они будут удачными, если вы положитесь на собственный здравый смысл, а не пойдете на поводу у окружающих.



Водолей

Этот день отлично подходит для отдыха. Вам совершенно ничем не хочется заниматься – к счастью, сегодня вы можете позволить себе побездельничать. Серьезных проблем, требующих немедленного решения, не возникает, а заняться несерьезными вы поручаете кому-то из своих многочисленных знакомых, и ваш не очень добровольный помощник отлично справляется со своей миссией.









Рыбы

Высок творческий потенциал, и это приводит к преобразованиям во всех сферах жизни. Наиболее значительные перемены происходят на работе. Можно браться за новые проекты. Есть шанс найти союзников и покровителей, которые помогут в реализации ваших замыслов.

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