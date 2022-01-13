Гороскоп на сегодня, 13 января 2022 года, для всех знаков зодиака

08:14, 13 янв 2022

Семейных забот может быть больше, чем обычно. Близкие нуждаются в поддержке; старайтесь им не отказывать. Вероятны неожиданные визиты. Вы удивитесь гостям, но будете рады принять их. Найдется масса интересных тем для разговора. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Подходящий день для начала новых дел, в том числе очень сложных. Вы решительны и настойчивы, готовы приложить усилия, чтобы добиться своего. На пути не возникнет преграды, которая могла бы вас остановить. Вероятно начало плодотворного сотрудничества. Сейчас вам охотно помогают даже те, кто раньше только мешал.



Телец

Удачный день не только для вас, но и для тех, кто вас окружает: для других людей вы сделаете много полезного. Появится масса дел, но вы справитесь с ними довольно быстро, а полученные результаты превзойдут все ваши ожидания. Подходящий день для обсуждения профессиональных вопросов как в официальной, так и в неформальной обстановке. Вы получите ответы на вопросы, тревожившие вас в последнее время.



Близнецы

Используйте первую половину дня максимально эффективно. Это благоприятное время, из которого можно извлечь много пользы. Можно приступать к работе над новым проектом, обсуждать вопросы, касающиеся сотрудничества, делать покупки и вкладывать деньги в бизнес-проекты, которые кажутся вам перспективными. Вероятны успехи в учебе и просветительской деятельности.



Рак

Сегодня вам многое по силам. Чем сложнее дела, за которые вы беретесь, тем больше у вас шансов довести их до конца быстро и блистательно, заодно произведя неизгладимое впечатление на окружающих. Подходящий день для планирования долгосрочных проектов. Вы предусмотрительны и быстро догадываетесь, как могут развиваться события, что скажут и сделают другие люди.



Лев

Многие вопросы удается решить, обратившись за помощью к знакомым. И тут полезными могут оказаться и старые друзья, и люди, которых вы совсем недавно увидели впервые. Вы отлично понимаете, кого и о чем следует просить, никого не обременяете, не злоупотребляете добротой окружающих.





Дева

Настройтесь на боевой лад: вам предстоит преодолеть немало преград, прежде чем вы добьетесь цели. Важно умение сотрудничать с людьми, быть с ними на равных и не демонстрировать превосходство при каждом удобном случае. Старайтесь прислушиваться к советам, особенно когда их дают старые знакомые; так вы сможете избежать многих неприятных моментов.



Весы

День требует обдуманных поступков и взвешенных решений. Вы способны горы свернуть, но не всегда отдаете себе отчет в том, стоит ли это делать. Нужно время, чтобы во всем разобраться и понять, как правильно действовать. Советы со стороны не всегда полезны, а вот к подсказкам интуиции стоит прислушаться.



Скорпион

Подходящий день для общения с самыми разными людьми. Будет возможность навести порядок в отношениях с окружающими, разобраться, кто является вашим другом и заслуживает доверия, а от кого лучше держаться подальше. Вы получите помощь, если она потребуется, услышите несколько хороших советов.



Стрелец

Благоприятный день с точки зрения личных отношений. Вы легко находите общий язык со всеми, кто вам небезразличен, да и с новыми знакомыми отлично ладите. Проницательность многих Стрельцов просто удивительна. Вам удается догадываться о чужих тайных желаниях и стремлениях, сильных и слабых сторонах.



Козерог

Благоприятный день для общения. Особенно хорошо проходят встречи в неформальной обстановке. Вы ведете себя непринужденно, быстро находите верный тон и выбираете именно те слова, к которым окружающие хотят прислушаться. В вас легко влюбиться, а вот вы едва ли потеряете голову.



Водолей

Удачный день, подходящий для решения многих важных вопросов. Появляются новые хорошие идеи, которые вскоре можно будет реализовать. Вы с энтузиазмом беретесь за дела, не откладываете даже самые неприятные из них, удивляете окружающих своей трудоспособностью. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми; вы узнаете от них много интересного и полезного.









Рыбы

Вы настроены оптимистично и уверены в успехе своих начинаний. Шансы добиться поставленных целей высоки, но не стоит переоценивать свои силы. Прежде, чем взяться за какое-то сложное и запутанное дело или решить важный вопрос, посоветуйтесь с союзниками и единомышленниками, они подскажут, как избежать ошибок.





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