Гороскоп на сегодня, 1 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:38, 30 апр 2023

День не подходит для начала новых проектов; лучше подводить итоги, завершать дела и заниматься самоанализом. От совершения крупных покупок тоже желательно отказаться, а вот против мелких приобретений, даже спонтанных, звезды ничего не имеют.







Посвятите время отдыху, например, съездите на природу. Также благоприятным будет общение с семьей и близкими людьми, которые дадут вам полезные советы. В этом случае вы можете достичь гармонии с собой и с окружающим миром.



Овен

Начало дня проходит на удивление спокойно и может показаться даже скучным. Новых идей не появляется, как и желания что-то изменить в жизни, и все идет по накатанной – а вы рискуете впасть в уныние. К тому же в это время возможны недомогания или просто ощущение усталости, потеря интереса к происходящему вокруг.



Телец

Сосредоточьтесь на текущих делах — именно они, а не события прошлого или отдаленного будущего — заслуживают вашего внимания. Очень благоприятен день для самостоятельной работы. Поскольку сейчас довольно трудно разобраться, кто вам друг, а кто враг, лучше просто сократить контакты.



Близнецы

День обещает быть плодотворным и удачным. Он обеспечивает успешную реализацию как самостоятельных, так и совместных проектов. Ярко проявляются лидерские качества, вам нетрудно вести людей за собой. Очень хорошо проходят деловые переговоры. Возможно получение полезных советов от женщин старшего возраста.



Рак

Это благоприятный день для общения, и в первую очередь – для обсуждения важных вопросов. Пусть вас не пугает то несколько легкомысленное русло, в котором ведется беседа: на самом деле все совершенно серьезно. Можно решать финансовые вопросы, покупать дорогие вещи, даже если они кажутся вам бесполезными и ненужными.



Лев

В этот день ваши отношения с деловыми партнерами и руководством могут измениться. Прислушайтесь к своей интуиции, она подскажет, как правильно расставить акценты, чтобы в дальнейшем сотрудничество приносило только радость. Нежелательно браться за новые проекты, нанимать новых сотрудников, подписывать долгосрочные контракты.





Дева

Даже если проблемы возникают, вы справляетесь с ними так быстро и изящно, что окружающие могут только позавидовать. Вероятен прогресс в делах, появляется возможность довести до конца начатые ранее интересные проекты. Несколько иначе обстоит дело с новыми задачами: найти решение удается не сразу, приходится поломать голову.



Весы

В этот день вам удастся решить важные вопросы, и немудрено: вы проявляете и ловкость, и настойчивость, и изобретательность, и массу других качеств, которые удивят окружающих. Стоит отметить, что вы заботитесь не только о себе, но и о тех, кто в этом нуждается.



Скорпион

Прекрасный день для творческой деятельности, даже в привычные дела вы сможете внести нечто новое и оригинальное. У вас появляются интересные идеи, касающиеся работы, и можно не сомневаться, что вскоре они будут должным образом реализованы. У амбициозных представителей знака будет возможность подняться по карьерной лестнице, но платой за успех станут испорченные отношения с коллегами.



Стрелец

Очень остра интуиция, повышена эмоциональная восприимчивость, поэтому вы хорошо понимаете людей, с которыми имеете дело, легко находите общий язык даже с теми, кого никто не понимает. Этот подходящий день для того, чтобы сделать приятный сюрприз любимому человеку или сделать шаг навстречу тому, кто вам интересен.



Козерог

Вам придется нелегко, но не торопитесь объявлять этот день неудачным. Все задуманное удастся осуществить, если вы найдете хорошего помощника. Ищите его в своем ближайшем окружении, среди людей, которые уже доказали, что достойны доверия. Можно заключать соглашения о долгосрочном сотрудничестве, но только в том случае, если его финансовая сторона уже обсуждалась ранее.



Водолей

День не обещает серьезных перемен. Он проходит достаточно спокойно, позволяя вам осуществить ранее составленные планы, реализовать замыслы. Можно рассчитывать на помощь людей, которые раньше были совершенно равнодушны к вашим заботам и проблемам. Удачными будут небольшие покупки, в том числе незапланированные.









Рыбы

Очень удачный день для тех, кто занят решением финансовых проблем: есть шанс неплохо заработать, заключить выгодную сделку или просто получить деньги из совершенно неожиданного источника. Сегодня вам охотно помогают те, кому вы когда-то оказали услугу; не стесняйтесь обращаться к таким людям, если возникнут любые затруднения.

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