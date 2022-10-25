Гороскоп на сегодня, 26 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:03, 25 окт 2022

День, хорошо подходящий для новых дел, необычных и интересных. Они могут быть трудными – это не беда. Люди быстро учатся всему, что может пригодиться, часто решают привычные проблемы с помощью каких-то оригинальных методов. Многие эксперименты оказываются удачными. Не исключены проблемы в отношениях с окружающими, потому что многие сейчас склонны соперничать, а не сотрудничать.







С близкими можно открыто говорить о многом, но важно при этом сохранять спокойствие и уважение друг к другу, не превращать конструктивное обсуждение в обмен претензиями и упреками. В первую очередь это касается молодых людей, которые сегодня склонны быть особенно требовательными и резкими.



Овен

На работе могут возникнуть серьезные проблемы. Ваши позиции крайне неустойчивы, любой недоброжелатель может нанести вам серьезный удар, причем без всяких усилий. Даже в самых простых делах вы совершаете ошибки, и они непременно будут замечены именно теми людьми, от которых зависит ваше профессиональное будущее.



Телец

Этот день не обещает серьезных дел и блестящих побед, но дарит массу позитивных эмоций. Вы быстро справляетесь с решением текущих задач, ни домашние заботы, ни мелкие разногласия с окружающими не портят вам настроения. Хорошо складываются отношения с детьми, вы готовы разделить их незамысловатые развлечения.



Близнецы

День не лишен неприятных моментов. Они не слишком значительны, но многочисленны – к вечеру может накопиться целая куча нерешенных проблем. Вам очень трудно настроиться на конструктивный лад. Как только появляется малейшее затруднение, вы впадаете в панику, огорчаетесь, теряетесь – словом, делаете все что угодно, только не задумываетесь о том, как же выбраться из сложившейся ситуации.



Рак

Подходящий день для поездок – они проходят приятно и оправдывают ваши ожидания. Возможно получение неожиданных деловых предложений, у многих представителей знака будет шанс значительно увеличить свои доходы. Вероятны новые знакомства; поначалу отношения будут развиваться в деловом русле, но позже примут романтический характер.



Лев

Возникают проблемы в общении, и большую их часть вы создаете сами. Сегодня вам под силу из любого мелкого, незначительного недоразумения сделать серьезную, почти неразрешимую проблему. Возможны разногласия с руководством, многие Львы умудрятся в этот день поссориться со всеми коллегами сразу.





Дева

Благоприятный день для общения, обсуждения и решения деловых и личных проблем, поиска потенциальных партнеров и просто знакомств с интересными людьми. Вы охотно идете на контакт, с удовольствием поддерживаете разговоры на темы, которые вам небезразличны, и производите самое лучшее впечатление на собеседников. Этим стоит воспользоваться Девам, которые ищут работу: день отлично подходит для собеседований.



Весы

День складывается не слишком удачно. Вы терпите неудачу во многих начинаниях, обижаетесь на людей, которые отказывают вам в помощи, хотя у них есть для этого основания. Постарайтесь не ссорится с влиятельными особами: если конфликт затянется, вы многое потеряете. Важно предельно корректно вести себя с коллегами и деловыми партнерами: проблемы в отношениях с ними вам сейчас совершенно ни к чему.



Скорпион

Стоит обдумать серьезные проблемы: вы наверняка найдете способ их решения. Находчивость и изобретательность помогают не только обойти расставленные недоброжелателями ловушки, но и одержать победу над соперниками. День подходит для учебы и повышения квалификации, посещения лекций, конференций и семинаров. Заключать сделки и решать юридические вопросы нежелательно.



Стрелец

Можно рассчитывать на увеличение доходов, в ближайшем будущем – незначительное, а в отдаленной перспективе – очень серьезное. Благодаря поддержке единомышленников вы не только блестяще преодолеете трудности, но и сможете начать работу над проектом, который вскоре принесет вам признание, станет очевидным доказательством вашего высокого профессионализма и выдающихся деловых качеств.



Козерог

В жизни наступило затишье, новыми возможностями и головокружительными победами день едва ли порадует, но и серьезных поводов для печали не принесет. Козероги в хорошей форме и способны справляться с разными задачами, не особенно утруждая себя. Вы терпеливо идете навстречу успеху и не собираетесь отступать.



Водолей

Вы добиваетесь успехов, потому что к решению любой задачи подходите творчески. Правда, не всегда удается избежать ошибок, но и они идут на пользу. Не всем понятны мотивы ваших поступков, окружающие пытаются вразумить вас, направить на более привычный и потому кажущийся истинным путь. Относитесь к этому с долей иронии; вообще, сегодня чувство юмора поможет вам избежать многих конфликтов.









Рыбы

Этот день связан с появлением интересных задач, за решение которых вы возьметесь с неподдельным энтузиазмом. Вы не тратите время зря, поэтому успеваете очень и очень многое. Приветствуются новые начинания, требующие творческого подхода, нестандартных решений.

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