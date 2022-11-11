Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

20:48, 11 ноя 2022

Плодотворно и насыщенно пройдет первая половина дня, перед многими это время откроет интересные возможности. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться ими, прислушайтесь к своей интуиции: она подскажет, как лучше поступить, в какой момент начать решительные действия. Хорошо проходят деловые переговоры с проверенными партнерами, а вот с новыми стоит быть настороже: есть опасность, что они попытаются использовать вас в своих интересах.







Вторая половина дня проходит спокойно и приятно, хорошо подходит для дружеских встреч и романтических свиданий, а также семейных дел. Важно не переоценивать свои силы и не забывать об отдыхе, поскольку переутомление может спровоцировать недомогание.



Овен

Вы чувствуете себя неуверенно, возрастает раздражительность, и немудрено: вы окружены нетерпеливыми, беспокойными людьми, которые и сами ничего полезного не делают, и вам мешают сосредоточиться. Разумным решением будет ограничение контактов. К счастью, влияние данной неблагоприятной тенденции будет недолгим.



Телец

День, когда вы покажете себя с лучшей стороны. Ваши доброта и благородство не остаются незамеченными окружающими. Одни восхищаются вашими поступками, другие пытаются использовать ваши достоинства в своих интересах, манипулировать вами. Желательна разборчивость в контактах.



Близнецы

Будьте осторожны в общении с женщинами: сегодня едва ли не все возникающие у вас неприятности являются следствием действий прекрасных дам. Завистницы и недоброжелательницы распускают о вас слухи, пытаясь испортить вашу репутацию, но терпят неудачу. В финансовых делах будьте осторожны, деньги тратьте только на то, что вам действительно нужно.



Рак

День связан с успехами в творческой деятельности. Чем нестандартнее и оригинальнее ваши решения, тем выше вероятность, что они окажутся правильными и своевременными. Вы легко находите общий язык с теми, с кем хотели бы поладить. Если же вам кто-то не нравится, держитесь от этого человека подальше: антипатия – это не что иное, как сигнал тревоги, который подает ваша интуиция.



Лев

Вы добьетесь больших успехов в работе, и незамеченными они не останутся. Одно плохо: о ваших победах узнают не только друзья, но и недруги, которые просто из зависти могут немедленно начать делать вам гадости. С другой стороны, в этот день влияние позитивных тенденций настолько сильно, что всерьез навредить вам не может никто.





Дева

Очень сложный день, противоречивый и беспокойный. В профессиональной сфере ситуация складывается благоприятная, вы можете одержать безусловную победу над конкурентами, подняться по карьерной лестнице. Однако рассчитывать на поддержку руководства и влиятельных особ не приходится, все актуальные вопросы нужно решать самостоятельно. Финансовые трудности могут оказаться весьма значительными, особенно крупные расходы предстоят семейным Девам.



Весы

Очень благоприятный день для общения, налаживания деловых и личных отношений, поиска общего языка с деловыми партнерами и близкими людьми. Вы очень привлекательны и не можете пожаловаться на недостаток внимания со стороны представителей противоположного пола. Но, как и любая яркая личность, вы вызываете не только симпатию, но и антипатию – так что, к сожалению, у вас могут появиться новые враги.



Скорпион

Звезды сегодня не на вашей стороне. Трудно сохранять душевное равновесие, под влиянием эмоций вы совершаете поступки, о которых позже придется пожалеть. Агрессивность и раздражительность не позволяют вам сохранить даже видимость спокойствия при общении с руководством и влиятельными людьми, возможна ссора, которая положит начало серьезному и длительному конфликту. На встречах с малознакомыми людьми старайтесь вести себя максимально корректно, чтобы вас не в чем было упрекнуть.



Стрелец

Едва ли можно рассчитывать на грандиозные успехи, но настроение буде хорошим, а взгляд на вещи – оптимистическим. Вы уверены в том, что рано или поздно добьетесь своего, и даже скептически настроенные окружающие не смогут вас переубедить. Подходящий день для разнообразных нововведений, творческих экспериментов.



Козерог

День связан с профессиональными разногласиями, не исключен конфликт с руководством. К счастью, вы вовремя пойдете на уступки, поэтому события этого дня не будут иметь неприятных последствий. Возможны споры с деловыми партнерами. Отстоять свою точку зрения будет непросто, но вы справитесь с этой задачей.



Водолей

День не представляет собой ничего особенного, но вам все же нравится. Настроение будет хорошим до самого вечера, достаточно любого пустяка, чтобы вас порадовать. Любимый человек готов окружить вас вниманием и заботой, и вы отвечаете тем же. День подходит и для общения с друзьями, которые охотно поддержат любые ваши идеи.









Рыбы

Вы тянетесь ко всему, что кажется вам прекрасным, и за это порой приходится дорого платить. Одни представители знака делают покупки, которые им не по карману, другие прикладывают титанические усилия, чтобы сблизиться с людьми, с которыми уже не раз тщетно пытались найти общий язык. День благоприятен для любой творческой деятельности, однако имейте в виду: вы очень чувствительны к критике и всерьез расстроитесь, если кто-то не оценит плодов вашего труда.

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