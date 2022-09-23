Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:36, 23 сен 2022

Первая половина дня проходит спокойно. Можно без спешки и суеты решать рабочие задачи, обсуждать с окружающими важные вопросы. На головокружительные успехи в это время лучше не рассчитывать, но с текущими делами удастся справиться, неразрешимых проблем не возникнет.







Во второй половине дня не исключены разногласия и споры, отношения с близкими будут напряженнее, чем обычно. Возможны конфликты на работе. Но серьезных проблем не возникнет, если вы не станете ждать от окружающих слишком многого, с уважением отнесетесь к их интересам и желаниям.



Овен

Проясняются неоднозначные ситуации, возникшие в предыдущие дни, вы уже понимаете, как будете действовать дальше. Многие представители знака получают интересные деловые предложения. Они не связаны с немедленным улучшением вашего финансового положения, но в других отношениях весьма многообещающи. Можно начинать строить карьеру на новом поприще.



Телец

Появляются новые задачи, за их решение вы беретесь с неподдельным энтузиазмом. День будет очень интересным, многие Тельцы смогут найти дело по душе и собрать вокруг себя единомышленников. Легко зарождаются симпатии, возможно начало служебного романа, который будет бурным, страстным и очень серьезным. У Тельцов-карьеристов есть шанс подняться по служебной лестнице, воспользовавшись расположением влиятельной особы.



Близнецы

Все испытывают ваше терпение, а оно небезграничное. Коллеги огорчают своей нерасторопностью, а порой и откровенной бестолковостью, руководство озадачивает нелогичными требованиями, близкие делают совсем не то, чего вы от них ждали. И в таких обстоятельствах нужно сохранять душевное равновесие!



Рак

Это спокойный день, едва ли можно ожидать каких-то значительных событий. Правда, некоторые представители знака сами создают себе проблемы – но сами же их и решают, причем вполне успешно. Не торопитесь приниматься за новые масштабные проекты, реализовать их будет сложнее, чем кажется поначалу.



Лев

Этот день откроет перед вами очень интересные профессиональные возможности. Вероятно начало сотрудничества, которое пойдет на пользу и вам, и вашему партнеру. Деловые отношения развиваются очень динамично, новые союзники завоевывают ваше доверие. Вы склонны витать в облаках, но дело предпочитаете иметь с теми, кто твердо стоит на земле.





Дева

Благоприятный день для любой работы, требующей размышлений, всестороннего анализа ситуации. Чем сложнее задача, стоящая перед вами, тем интереснее вам решать ее. Возможны значительные денежные поступления, высока вероятность заключения выгодных сделок. Хорошо проходят переговоры.



Весы

Главное – сохранять спокойствие или хотя бы его видимость. День напряженный и неровный, но в целом не плохой: просто не теряйте голову, и вы решите все возникшие проблемы, а также преуспеете в реализации новых проектов. Можно заключать сделки, связанные с недвижимостью, а также покупать какие-то вещи в дом.



Скорпион

В этот день вам удастся решить важные вопросы, и немудрено: вы проявляете и ловкость, и настойчивость, и изобретательность, и массу других качеств, которые удивят окружающих. Стоит отметить, что вы заботитесь не только о себе, но и о тех, кто в этом нуждается. Благородные поступки не останутся незамеченными.



Стрелец

В этот день вам придется делать много того, чего делать не хотелось бы. При других обстоятельствах можно было бы уклониться, но сегодня у вас и выбора-то особого нет. Не пытайтесь бороться с влиянием негативных тенденций, лучше потратьте силы на то, чтобы приспособиться к ситуации.



Козерог

Не экспериментируйте — в этот день нужно действовать проверенными методами, опираться на свой жизненный опыт. Чем осторожнее вы будете в финансовых делах, тем лучше. Идеи, посещающие вас в этот день, неплохи, но не могут быть реализованы немедленно, так что непременно запишите их, чтобы не забыть. Для начала сотрудничества день не подходит.



Водолей

Чем меньше вы рискуете и экспериментируете, тем лучше складывается этот день. Возможны профессиональные проблемы, недоразумения на работе. Вам придется поволноваться из-за чужих ошибок и промахов, взять на себя ответственность за людей, которые вам не особенно симпатичны.









Рыбы

Рыбам сегодня придется столкнуться с недоверием и подозрительностью окружающих. Представителям знака буквально на каждом шагу приходится оправдываться, давать объяснения, признавать свои ошибки и исправлять чужие, и день получается довольно утомительным. С другой стороны, к концу его вы почувствуете облегчение, поскольку станет совершенно очевидно, что многие старые проблемы действительно остались в прошлом, и можно больше не опасаться их возвращения.

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