Любовный гороскоп на сегодня, 14 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:16, 13 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 14 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку потребуется от Вас максимум усилий для того, чтобы вместе решить некую проблему. Если Вы эти усилия не приложите, проблему решить будет куда сложнее, а значит, и в ваших отношениях будет несколько больше напряженности.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек будет отвлекать Вас от работы, причем довольно-таки серьезно. Из-за него Вы можете не успеть закончить какой-то проект или сделать то или иное свое действие некачественно. Расставьте приоритеты: что для Вас важнее на данный момент?



Близнецы

Сегодня Вы будете как никогда дружелюбны и обаятельны, да настолько, что к Вам как магнитом будет притягивать различного рода незнакомых Вам людей. Возможно, среди них окажется тот, которого Вы так давно искали в безликой толпе и никак не могли найти… Приглядитесь!



Рак

Чем меньше Вы в этот день будете доверять окружающим Вас людям, близким и не очень, тем будет лучше для Вас и Ваших любовных отношений. Даже если все вокруг будут твердить Вам о том, что Ваша половинка Вам неверна, а Вы уверены в обратном, то правы Вы, а не они.



Лев

Сегодня для Вас день удачных покупок. Но удачными они будут лишь в том случае, если по магазинам Вы будете ходить в обществе Вашего любимого человека, и он все одобрит. Не стоит забывать о том, что ему шоппинг может оказаться не в радость, поэтому не злоупотребляйте вниманием Вашей половинки.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно убедить Вас в необходимости того или иного действия, которое кажется ему целесообразным, а Вам – абсолютно бессмысленным. Впрочем, его дар убеждать может воистину творить чудеса. Вам предстоит в этом убедиться.



Весы

Вы устали сидеть на собачьей вахте в ожидании чуда. Вам хочется чуда прямо сейчас или никогда. Дайте это понять своей второй половинке. Возможно, это внесёт ясность в ваши отношения и поможет прийти к обоюдному согласию. Во всяком случае, все точки над «i» Вы расставите.



Скорпион

В этот день не постесняйтесь позвонить тому, кого Вы любите. Звезды не призывают признаваться этому счастливчику в любви прямо по телефону, однако просто напомнить о своем существовании и поболтать в течение минут пяти будет для Вас наиболее правильным решением Ваших сердечных проблем.



Стрелец

Сегодня Вы поймете, насколько серьезны намерения Вашего любимого человека относительно Вас. Вполне возможно, что именно в этот день он признается Вам в любви, сделает предложение или намекнет на то, что хотел бы от Вас ребенка. Постарайтесь воспринять это все радостно и адекватно.



Козерог

Вашему любимому человеку не позавидуешь: у Вас сегодня прорежутся зубки, и Вы будете старательно их всем демонстрировать. И ему в первую очередь. Что ж, собственное мнение по любому вопросу – это, конечно, важно, равно как непосредственное поведение и экстравагантный стиль. Но о близком Вам человеке и о том, что ему может быть за Вас стыдно, тоже подумать стоит.



Водолей

Сегодня Вы имеете право поиграть в маленького капризного ребенка. Все Ваши исполнимые желания будут исполняться Вашей половинкой беспрекословно, поэтому смело топайте ножками, стучите кулачками и требуйте пирожного, мороженого и всего, что в голову придет. А вот дачу на Канарах не требуйте — если обеспечить не смогут, очень огорчатся и впадут в депрессию.









Рыбы

Самые лучшие мысли будут приходить Вам в голову на свежем воздухе. Так что если Вы планируете произвести на кого-то впечатление вербально, Вам стоит пригласить этого человека на прогулку.

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