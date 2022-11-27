Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:14, 27 ноя 2022

Принимайтесь за дела со всем усердием и всей решительностью, на которые способны. Это один из тех дней, когда время терять нельзя, зато можно вернуться к тому, что долго откладывалось и оставалось нереализованным. Не исключены приятные сюрпризы в профессиональной сфере. Складываются ситуации, открывающие интересные возможности, но требуются находчивость и изобретательность, чтобы использовать новые обстоятельства в своих интересах; трудно придется людям, склонным всегда прибегать к привычным методам, действовать одним и тем же способом.







Ощущение душевного подъема, оптимизм и уверенность в себе делают этот день приятным даже для тех, кто обычно только жалуется на жизнь и не находит в ней почти ничего хорошего. В этот день легко завязываются знакомства, однако начинающиеся отношения едва ли будут прочными, потому что партнеры не совсем правильно оценивают друг друга.



Овен

Трудности возникают, но вы настойчиво их преодолеваете, сохраняя при этом душевное равновесие и хорошее настроение. Удается поладить с деловыми партнерами и коллегами, есть шанс завязать полезные знакомства. Особенно удачным будет день для Овнов, работающих под руководством женщин – такие представители знака получат поддержку, благодаря которой смогут реализовать свои идеи.



Телец

День будет довольно сложным, но трудности и проблемы не испугают вас, и поставленных целей вы добьетесь, хоть и не сразу. Будьте осторожны в финансовых делах, поспешные решения могут обернуться большими потерями. Нежелательно менять работу, даже если на новое место вас приглашают настойчиво, суля разнообразные блага: ваши ожидания не оправдаются.



Близнецы

Первая половина дня благоприятна, поэтому нужно постараться использовать это время максимально эффективно. Вы принимаете правильные решения, прислушиваетесь к своей интуиции, когда это необходимо. Одно плохо – не всем представителям знака удается справиться со своей ленью, и многие представители знака откладывают дела на потом, не задумываясь о том, что ситуация может измениться, причем не в лучшую сторону.



Рак

Этот день стоит провести спокойно, не делая лишних движений и по возможности сохраняя хорошее настроение. Если вам хочется побаловать себя – балуйте, сейчас вы можете себе это позволить. Эффективны косметические и оздоровительные процедуры, ароматерапия.



Лев

Накопившиеся проблемы потребуют от вас решений, а сил на это будет не так много. Львы станут более раздражительными и импульсивными, что приведет к необдуманным поступкам и самым непредсказуемым последствиям.





Дева

Очень благоприятный день с финансовой точки зрения, возможны значительные денежные поступления. Можно делать покупки, в том числе крупные — жалеть о потраченных суммах не придется. Многие Девы получат неожиданные деловые предложения или поймут, как можно значительно увеличить доходы в считаные недели.



Весы

Почаще напоминайте себе о том, как полезно быть осторожными и предусмотрительными, особенно если дело касается работы. В профессиональной сфере то и дело возникают запутанные ситуации, принимать правильные решения в которых непросто – но вы справитесь благодаря собственному жизненному опыту.



Скорпион

Начало дня – сложное и напряженное время. Вы эмоционально неустойчивы, легко поддаетесь на провокации. Ввести вас в заблуждение несложно, недоброжелатели наверняка попытаются этим воспользоваться. Возможны финансовые потери, есть опасность вложить деньги в дело, обреченное на провал.



Стрелец

Неспокойный, напряженный день. Ваше настроение меняется очень часто, вы кидаетесь из одной крайности в другую, что изрядно утомляет и вас, и окружающих. Это не самый благоприятный день для общения, потому что вы раздражаетесь из-за пустяков, позволяете себе обидные шутки, язвительные замечания.



Козерог

Терпение – вот что сегодня вам совершенно необходимо. Многое оказывается не таким, как вы предполагали ранее. Одни Козероги разочаровываются в близких людях, другие вынуждены бывают признать, что ошибались в своих умозаключениях. Представители знака страдают от душевного дискомфорта, и никто не спешит их утешить.



Водолей

Этот день кажется очень благоприятным, но вы переоцениваете возможности и склонны к легкомыслию, поэтому часто сами создаете себе проблемы. Почаще думайте о возможных последствиях своих поступков, если не хотите попасть в сложную ситуацию.









Рыбы

Вы всего лишь занимаетесь решением поставленных задач, и почти не замечаете того, какое впечатление ваши усердие и настойчивость производят на окружающих. Возможно получение интересных профессиональных предложений, но вы должны помнить о том, что работа над новыми проектами неизбежно будет связана с ошибками, и этим могут воспользоваться ваши конкуренты. Звучат заманчивые обещания, но вы не слишком доверчивы и не принимаете поспешных решений.

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