Гороскоп на сегодня, 13 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:13, 12 фев 2023

Настойчивость сегодня необходима для успеха: без нее даже самые простые дела вряд ли удастся благополучно завершить. День может складываться достаточно напряженно, особенно у тех, кто планирует посвятить его решению важных задач. Сейчас многие противоречия обостряются, становится заметно труднее договориться и с малознакомыми людьми, и с близкими.







Тем не менее, добиться успеха можно, если не бояться трудностей. Чувствуете, что готовы преодолевать преграды и прикладывать силы, чтобы получить нужный результат? Тогда ни минуты не теряйте напрасно, у вас есть шанс достичь цели.



Овен

Строя планы на этот день, имейте в виду, что даже несложные дела будут отнимать больше времени, чем обычно. К тому же велика вероятность задержек в пути. Поэтому нежелательно назначать на этот день встречи с людьми, которые не терпят опозданий: вам будет крайне трудно прийти вовремя.



Телец

День обещает большие успехи. Представители знака очень обаятельны, это оказывается полезным и на деловых встречах, и при общении с новыми знакомыми. Ярко проявляются лучшие качества Тельцов. Вам нетрудно привлечь к себе внимание, очаровать интересующую вас особу.



Близнецы

Благоприятный день для дружеского общения. Радовать будет любое дело, которым вы займетесь в хорошей компании – от изучения тайн Вселенной до шопинга. Можно обсуждать и решать финансовые вопросы, в том числе очень серьезные, деловое чутье вас сегодня не подведет.



Рак

Вы вовремя получаете поддержку, в которой нуждаетесь, и именно благодаря ей справляетесь со многими проблемами. Находчивость помогает быстро справиться с текущими задачами, у вас остается достаточно времени для реализации новых идей. Деловые переговоры могут затянуться, но вы все же добьетесь своего.



Лев

Очень трудно сохранять спокойствие. Даже если ничего особенного не происходит, вы нервничаете, волнуетесь, хотя и сами не можете объяснить, почему. Поладить с вами очень трудно, это удается далеко не всем. Цените людей, которые в этот день идут вам навстречу – это и есть ваши настоящие союзники.





Дева

Вас ожидает масса встреч, как запланированных, так и неожиданных. Окружающие жаждут не только вашего внимания, но и одобрения, а при отсутствии последнего обижаются не на шутку. Именно это может стать причиной конфликтов и на работе, и дома. К разговорам, которые ведутся в этот день, не стоит относиться слишком серьезно. Не нужно верить обещаниям, которые охотно раздают ваши деловые партнеры.



Весы

Вы добиваетесь своего, используя окружающих как инструмент; но проделываете вы это так ловко, что никто не предъявляет претензий. Очень хорошо этот день подходит для творческих занятий любого рода, а также для посещения выставок, музеев, театров, концертных залов. Можно обновить гардероб, сменить имидж – результат превзойдет ваши ожидания.



Скорпион

Очень плодотворный день. Какие бы трудности ни возникали, вы не бросите начатые дела, не отступитесь от поставленной цели. Вероятность успеха высока; чтобы достичь его, придется одержать верх над недоброжелателями, и вы будете так горды своей победой, что даже не почувствуете усталости. Возможны приятные сюрпризы.



Стрелец

Многие события этого дня вы позже будете вспоминать с удовольствием, хотя сейчас они могут показаться не слишком благоприятными. Все дело в неблагоприятном эмоциональном фоне: именно из-за него вы порой видите в мрачном свете то, чему в другой день были бы только рады. Не спешите заключать сделки: если вы будете терпеливы, то сможете добиться более выгодных условий.



Козерог

Вас ждет непростой день, потребуются выдержка и хладнокровие, умение держать эмоции при себе. Вы склонны ограничить контакты, отказаться от общения с людьми, которые пытаются оказывать на вас влияние. Но слишком часто вы судите об окружающих неправильно, и потому рискуете потерять настоящих друзей и надежных союзников.



Водолей

Не давайте обещаний, даже пустяковых: сдержать их будет гораздо труднее, чем кажется поначалу. К тому же внезапно открывшиеся обстоятельства заставят вас вернуться к делу, которое вы считали законченным, и ради этого придется отказаться от других планов. Разногласия с любимым человеком быстро удается преодолеть, а вот поладить со старшими родственниками оказывается куда труднее. Тут выручают чувство юмора и способность отделать главное от второстепенного.









Рыбы

Вам приходится на ходу корректировать планы, приспосабливаться к меняющейся ситуации. Сначала это дается легко, но постепенно вы обнаруживаете, что уже слишком далеко ушли от своего первоначального замысла, и, возможно, добиваетесь совсем не того, что вам нужно. Помните: у вас есть возможность остановиться и даже развернуться, что бы ни говорили окружающие.

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