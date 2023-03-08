Гороскоп на сегодня, 9 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:36, 08 мар 2023

Этот день приятнее предыдущего хотя бы потому, что отличается более комфортным и стабильным эмоциональным фоном. Удается договариваться, мириться, возобновлять отношения. Можно начинать какие-то общие дела: вероятность конфликтов и споров невелика. Единственное, чем сегодня заниматься крайне нежелательно – это решение финансовых вопросов.







Очень многие стремятся к спокойному отдыху, даже самые энергичные не упустят возможности побездельничать. Радует общение с детьми. Многие молодые люди задумываются о создании семьи.



Овен

Очень благоприятный день для общения. Вы – само обаяние, и не можете не понравиться даже самому последнему мизантропу. К тому же ваша интуиция очень сильна, и это оказывается полезным в личных отношениях: вы угадывайте тайные мысли и сокровенные желания близких, не нуждаетесь в объяснениях, чтобы понять чувства тех, кого любите.



Телец

Это не самый удачный день с деловой точки зрения, зато отлично подходящий для размышлений о том, что для вас важно. Поскольку творческий потенциал высок, многие представители знака облекают свои переживания в литературную или художественную форму.



Близнецы

В целом день благоприятен, лишь в начале его возможны неприятные моменты. В это время нужно проявлять осторожность. Стоит приложить усилия, чтобы избежать конфликтов на работе: если вы кого-то обидите, у вас появится серьезный и изобретательный враг. Есть шанс заключить выгодные сделки, успешно завершить работу над проектом, который окружающие считают почти безнадежным. На деловых встречах вы произведете хорошее впечатление на новых партнеров.



Рак

Не торопите события. Это довольно благоприятный день, но требующий терпения, сдержанности, контроля над эмоциями. Осторожность, рассудительность и здравый смысл становятся вашими помощниками. Нельзя рисковать, идти на поводу у эмоций, отступать от своих принципов, поддаваться на провокации (их, кстати, сегодня будет много).



Лев

Противоречивый день. С одной стороны, сегодня вам свойственны упорство, целеустремленность, открытость в общении – казалось бы, это те самые качества, которые обещают успех. С другой – вам никак не удается выбрать те проекты, которые заслуживают внимания, в результате вы занимаетесь совершенной ерундой. Да и с окружающими не всегда удается поладить, поскольку им по вкусу далеко не все, что вы говорите.





Дева

Напряженный, непростой день. В атмосфере суеты и спешки вы чувствуете себя не слишком комфортно, часто поддаетесь негативным эмоциям. Трудно сосредоточиться на делах, многие представители знака совершают промахи из-за невнимательности. Вы чаще обычного допускаете оплошности, которые могут заставить окружающих усомниться в вашем хорошем вкусе.



Весы

Относитесь к событиям дня философски: они, может быть, не слишком приятны, но совершенно незначительны. Если на досадные мелочи внимания не обращать, можно заметить нечто приятное, например, то, что во встрече с вами явно заинтересована очень симпатичная особа. А для начала романтических отношений этот день очень и очень хорош!



Скорпион

Ваши успехи в работе так велики, что не заметить их просто невозможно; вероятно получение высокой награды за труды, не исключено и продвижение по службе. Есть шанс найти партнеров, сотрудничество с которыми много лет будет приносить вам прибыль. В этот день можно выходить на новое место работы: там вас ждут большие победы.



Стрелец

Это день капризов, фантазий, иллюзий — чего угодно, только не полезной деятельности. Поэтому не стоит строить грандиозных планов, едва ли вам удастся их реализовать. Вам нелегко правильно оценить происходящие события, увидеть их в реальном свете; постарайтесь, по крайней мере, не обманывать себя.



Козерог

День полон событий, многие из которых будут неожиданными. Нежелательно принимать серьезные решения, поскольку вы пока еще не располагаете необходимой информацией. Кто-то из давних недоброжелателей попытается ввести вас в заблуждение, воспользоваться вашей доверчивостью, но вы вовремя выведете его на чистую воду.



Водолей

День складывается самым удачным образом. Вы можете справиться с целым рядом сложных дел, почти не прикладывая усилий. К тому же рядом достаточно желающих помочь – стоит только намекнуть, и к вам кинется толпа доброжелателей. Возможны денежные поступления, в том числе очень крупные.









Рыбы

Возможны трудности в общении, конфликты на работе и дома. Трудно поладить с людьми, с которыми вы раньше легко находили общий язык. Руководство более требовательно к вам, чем обычно, это будет раздражать не на шутку. Возможно получение неприятных известий, некоторым Рыбам придется спешно менять планы, чтобы отреагировать на новости должным образом.

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