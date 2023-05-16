Гороскоп на сегодня, 17 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:06, 16 май 2023

Начало дня требует терпения. События в это время развиваются очень медленно, и те, кто привык мгновенно добиваться поставленных целей, наверняка будут разочарованы. Не стоит торопиться ни с решениями, ни с поступками – изучите ситуацию, посмотрите на нее с разных сторон и подождите, пока интуиция не подскажет, что делать.







Вторая половина дня обещает быть насыщенной. Но приносит она не только приятные события, но и конфликты. Даже самые спокойные люди сейчас остро реагируют на любые замечания, обижаются из-за пустяков и легко поддаются на провокации.



Овен

Самым важным будет эмоциональный контакт с членами семьи. Из-за этого могут поменяться планы, возможно, придется взять отгул на работе и заняться проблемами близких, личные интересы отступят перед потребностями домочадцев. Результаты таких действий будут положительными, окружающие оценят ваш альтруизм.



Телец

В первой половине дня преобладает влияние негативных тенденций, поэтому данное время требует осторожности. Особенно внимательны должны быть Тельцы, чья деятельность связана с общением: из-за неуместного замечания недавний союзник может стать противником, есть опасность нажить себе врагов.



Близнецы

Деловые отношения требуют предельной осторожности: есть опасность попасть под дурное влияние или связать себя обязательствами, выполнить которые невозможно. В этих непростых условиях легкомыслие совершенно неуместно; вспоминайте об этом в моменты, когда соблазн довериться новому знакомому, обещающему золотые горы, будет особенно силен. Самостоятельная работа поможет добиться значительных успехов, представители творческих профессий получат предложения, позволяющие в полной мере использовать таланты и способности, которыми наделила их природа.



Рак

Снижается деловая активность, за решение профессиональных задач вы беретесь без энтузиазма. Понятно, что добиться грандиозных успехов в такой ситуации трудно, но и скромные победы вас вполне устраивают. Многие представители знака задумываются об отпуске, начинают планировать будущие путешествия.



Лев

Социальные контакты будут чреваты сюрпризами, но в целом все пойдет хорошо. Ваша вежливость и элегантный внешний вид принесут успех во взаимоотношениях. Настройтесь на лучшее – негативные мысли могут помешать делам и, более того, спровоцировать простудные заболевания.





Дева

Легкий приятный день, который складывается очень удачно во многом благодаря тому, что вы принимаете правильные решения, не откладываете их воплощение в жизнь, проявляете изобретательность и находчивость. Можно решать важные вопросы, касающиеся как профессиональной деятельности, так и личной жизни. Вероятно получение неожиданных предложений, приняв которые, вы многое измените к лучшему.



Весы

Этот день связан с серьезными, но оправданными и своевременными расходами. Расставайтесь с деньгами спокойно – вы нашли им достойное применение, да и новые поступления не заставят себя ждать. Общение с людьми, приехавшими издалека, окажется интересным и приятным. Не исключены поездки, которые позволят вам завязать новые знакомства.



Скорпион

Вы энергичны, предприимчивы и изобретательны – отличное сочетание, обещающее грандиозные успехи. Однако у представителей знака могут возникнуть проблемы с правильной постановкой целей. Так что прежде, чем добиваться чего-то, задумайтесь о том, действительно ли это вам нужно.



Стрелец

Противоречивый день. Все идет неплохо, но вы сами создаете себе проблемы – то совершаете опрометчивые поступки, то ссоритесь с людьми, которые могут повлиять на вашу жизнь, то провоцируете конфликты с коллегами, в результате чего подвергаетесь остракизму. Во всем происходящем хорошо лишь одно: все ваши промахи вскоре будут забыты, отношения быстро стабилизируются.



Козерог

Благоприятный день для учебы, сбора и анализа информации. Вы быстро принимаете решения, и они оказываются верными. Не упустите возможность пообщаться с интересным человеком, узнать от него что-то новое. Даже незначительные, на первый взгляд, факторы могут оказаться полезными.



Водолей

Первая половина дня – благоприятное время для общения и конструктивного обсуждения актуальных вопросов. Вы терпеливы и внимательны, легко завоевываете расположение собеседников и симпатии новых знакомых. Правильная оценка собственных возможностей и понимание мотивов окружающих способствуют достижению успеха.









Рыбы

Не ждите немедленных результатов – это день работы на перспективу. Трудясь в поте лица, вы закладываете фундамент будущих успехов. Хорошо проходят встречи с влиятельными людьми, вы производите благоприятное впечатление на тех, чье мнение для вас важно. У многих Рыб появляются долгосрочные честолюбивые планы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram