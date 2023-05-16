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Любовный гороскоп на сегодня, 17 мая 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 17 мая 2023 года по знакам зодиака

23:09, 16 май 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака

Овен
Овны нынче вполне оправдают свое название. Толочь воду в ступе и извергать слова нескончаемым потоком – это у Вас будет получаться активно. Смотрите, как бы домашние не захлебнулись. Самым несдержанным напомним Козьму Пруткова: «Если у тебя есть фонтан, заткни его – дай отдохнуть и фонтану».



Телец
Сегодня что бы ни делал Ваш любимый человек, Вам будет казаться, что действия его ошибочны и можно было бы поступить совершенно по-другому. Однако ему это стоит говорить только в очень мягкой форме, тактично и ненавязчиво, иначе сила противодействия будет значительно превышать силу действия.

Близнецы
В этот день у Вас появится достойная альтернатива Вашему любимому человеку. Не обязательно это будет другой человек. Возможно, Вас увлечет какая-то телевизионная передача, работа, новое хобби или телефонный разговор. В любом случае, у Вашей половинки будут все основания для того, чтобы Вас к этому чему-то серьезно приревновать.

Рак
Сегодня Вы почувствуете особую нежность к Вашему любимому человеку. Неизвестно, чем именно она будет продиктована, однако результат Вам обязательно должен понравиться: чувство будет очень теплым, нежным, всеобъемлющим и приятным. Почаще и подольше бы так…

Лев
Сегодня Вашему любимому человеку будет неуютно в обществе Ваших родственников, друзей или коллег. Поэтому постарайтесь либо избежать подобных компаний, либо, если избежать не удается, ни на шаг от него не отходить. За руку с Вами он будет чувствовать себя куда увереннее.


Дева
Сегодня Ваша половинка будет стараться Вас обмануть, перехитрить, надуть или разыграть. Это не значит, что нужно целый день играть в Шерлока Холмса и искать неправду в каждом слове любимого человека. Просто лучше все решения по поводу возникших сегодня предложений отложить на завтра, то есть до лучших времен.

Весы
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что будущее у него с Вами все-таки есть, причем счастливое, светлое и долгое. Если Вы и сами в этом не уверены, может быть, стоит задуматься о том, зачем вы так долго вместе и стоит ли продлевать этот срок?..

Скорпион
Все Ваши проблемы из-за того, что Вы слишком много думаете о них. Если бы Вы уделяли им меньше времени, они бы были и не проблемами вовсе, Вы бы их даже не заметили. А Вы и сами волнуетесь, и Вашего любимого человека переживать заставляете. Все ведь касается непосредственно его.

Стрелец
Замечательный шанс на секунду забыть о том, что Вы не одиноки, и повеселиться вволю. Это не значит, что Вы должны срочно заводить пару-тройку романов, пользуясь тем, что Ваша половинка обращает сейчас на Вас чуть меньше внимания. Просто наконец-то можно будет поговорить на раздражающие ее темы с неприятными ей людьми. Если, конечно, Вы этого хотите.

Козерог
Ваше дружелюбие способно растопить даже лёд. Сегодня оно сыграет определённую роль в Ваших отношениях с любимым человеком. Благодаря позитивному настрою, Вы сможете гасить любые вспышки со стороны партнёра. Но не переусердствуйте, иначе Вами начнут манипулировать.

Водолей
Никто лучше Вас не знает, что для Вас правильно, а что нет. И если Ваша половинка претендует на наличие таких знаний у нее, то Вы вполне можете ее выслушать, но последнее слово все равно останется за Вами. В конце концов, Ваша жизнь — это в первую очередь Ваша жизнь, пусть даже Вы и несете ответственность за кого-то еще.



Рыбы
Сегодня Вы с нетерпением будете ждать окончания рутинных дел и начала настоящего праздника жизни. Однако ожидание может оказаться довольно долгим, сложным и бесплодным, поэтому постарайтесь найти радость и в выполнении повседневных обязанностей. Или попросите Вашего любимого человека помочь Вам в этом нелегком деле.

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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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