Гороскоп на сегодня, 18 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:36, 17 май 2023

Начало дня относительно спокойно и подходит для важных встреч и серьезных дел. Удается сосредоточиться на главном и отбросить лишнее, многие достигнут давно поставленных целей. В работе часто помогает интуиция, благодаря ей вы быстро находите верные решения.



Во второй половине дня эмоциональный фон будет особенно нестабильным, будет трудно сохранять равновесие. Возможны неудачные покупки, напрасные траты. Нужно противостоять соблазнам, не идти на поводу у своих капризов; это удается не всем.







Овен

День требует осторожности, он сложнее и неоднозначнее, чем может показаться сначала. Происходящие события для многих Овнов оказываются неожиданными, и, к сожалению, не всем представителям знака удается отреагировать правильно. Самых невезучих ожидают серьезные финансовые потери.



Телец

Вы не можете пожаловаться на недостаток энергии и жизненных сил, но могут возникнуть проблемы с тем, чтобы найти тому и другому достойное применение. Вас легко спровоцировать, заставить участвовать в каком-то безнадежном деле; мошенникам не приходится прибегать к хитроумным махинациям, чтобы воспользоваться вашей доверчивостью. Нежелательно принимать решения, касающиеся денег и ценного имущества.



Близнецы

Отличный день для обдумывания серьезных проблем. Вы способны проанализировать ситуацию, увидеть даже те ее особенности, на которые другие не обращают внимания. Можно заниматься важными делами, принимать решения, которые будут иметь долгосрочные последствия. Вы правильно оцениваете и свои силы, и сложившиеся обстоятельства.



Рак

Все идет хорошо, и вы многого добьетесь, если будете верить в свои силы. Критику, которой в ваш адрес сегодня звучит немало, пропускайте мимо ушей, ориентируйтесь только на собственные представления о том, как следует поступать, а как – нет.



Лев

Открываются головокружительные деловые перспективы, вы можете добиться едва ли не всего, чего захотите. Вы не замечаете трудностей, играючи преодолеваете преграды. Окружающие видят в вас лидера, можно найти и последователей, и влиятельных союзников. Хороший день для знакомств и начала отношений.





Дева

Яркий, запоминающийся день. Вы легко находите поводы для радости, так что на недостаток позитивных эмоций жаловаться не придется. Но и волнений будет немало – в основном потому, что вы склонны любые мелочи принимать слишком близко к сердцу, переживать из-за каждого пустяка. Постарайтесь сохранять спокойствие, это вам вполне по силам.



Весы

Подходящий день для того, чтобы отправиться в путешествие или хотя бы начать планировать его. Можно делать покупки, особое внимание стоит обращать на вещи, прибывшие издалека. Весы, интересующиеся кулинарией, могут позволить себе экспериментировать с необычными блюдами.



Скорпион

День складывается удачно. За новые дела вы беретесь с энтузиазмом и справляетесь с ними блестяще. Найти выход из неоднозначных ситуаций помогает интуиция; прислушивайтесь к ее подсказкам и проблем у вас не возникнет. Можно делать крупные покупки, начинать ремонт, переставлять мебель.



Стрелец

День довольно трудный. Добиться успеха можно, но для этого придется приложить усилия, и нешуточные. Не бойтесь просить о помощи давних союзников: они не откажут и поддержат вас именно в тот момент, когда вы будете в этом особенно нуждаться. Старайтесь не принимать близко к сердцу мелкие неприятности – все они преодолимы.



Козерог

Порой вы слишком резки в высказываниях, это очень огорчает людей, привыкших к тому, что вы всегда тактичны, деликатны и терпеливы. Трудно найти общий язык с коллегами, которые, не обладая вашим опытом и знаниями, обращаются за помощью или советами. Середина дня будет сложной для Козерогов, чья работа требует общения, активного участия в деловых переговорах.



Водолей

День проходит спокойно, не принося новых проблем и забот. Можно действовать в соответствии с ранее составленным планом, довести до конца начатые ранее дела. Открываются новые деловые перспективы, поступают интересные предложения, однако важно не торопиться – вскоре появятся еще более заманчивые возможности.









Рыбы

С профессиональной точки зрения день крайне неудачен. Вы совершаете массу ошибок, допускаете промахи даже там, где все предельно ясно и понятно. Рыбы, занятые оформлением финансовых или имущественных документов, могут столкнуться с затруднениями.

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