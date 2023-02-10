Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:31, 10 фев 2023

Благоприятный день. Удается решить проблемы, в последнее время не дававшие вам покоя, и сосредоточиться на новых целях. Будет шанс укрепить деловые отношения, найти новых союзников. Хорошо проходят переговоры, день подходит для обсуждения любых важных вопросов.







На интуицию стоит полагаться во всем – она дает точные и полезные подсказки. Вероятны приятные сюрпризы, совпадения, которые можно использовать в своих интересах. Вторая половина дня подходит для семейных дел и домашних забот. В это время нетрудно будет поладить с родственниками, договориться о совместных действиях.



Овен

Этот день проходит довольно спокойно, ничем особенно не удивляя, не огорчая и не радуя. Представители знака стараются следовать ранее составленному плану, и это у них неплохо получается. Но вот новые возможности часто оказываются недооцененными и потому не используются. Если бы вы проявили чуть больше гибкости, день стал бы интереснее.



Телец

Вероятны успехи в коммерческой деятельности. Сделки, заключенные с новыми партнерами, принесут прибыль, причем даже большую, чем вы предполагали. Подходящий день для начала работы над какими-то необычными проектами, требующими творческого подхода, оригинальных решений. Возрастает интерес к искусству, многие представители знака обнаруживают у себя таланты, о которых раньше не догадывались.



Близнецы

Трудности могут возникнуть, но преодолеете вы их быстро. Можно позавидовать вашей изобретательности, способности быстро разработать хитрую тактику и эффективную стратегию. Друзья и близкие чаще обычного обращаются к вам за советами, и вы искренне радуетесь, что ваш опыт может помочь другим избежать ошибок.



Рак

Энергично и смело вы беретесь за дела, к которым раньше не решались приступить, и они оказываются совсем не такими сложными. День подходит для оформления документов, визитов в официальные инстанции, решения юридических вопросов. Возможны контакты с представителями средств массовой информации, людьми творческих профессий.



Лев

В целом день неплохой, и провести его можно довольно приятно. Не ставьте перед собой труднодостижимых целей, сейчас лучше довольствоваться малым, понемногу, шаг за шагом продвигаясь в нужном направлении. Люди, которые начинают помогать вам в этот день, еще долго будут вашими союзниками.





Дева

Подходящий день для проведения переговоров, причем чем более важные вопросы будут обсуждаться, тем лучше. Вы способны блестяще выступить перед любой аудиторией, найти союзников среди тех, кого еще недавно считали недоброжелателями. Девы-бизнесмены найдут, чем заинтересовать инвесторов.



Весы

Трудно сосредоточиться на работе – отвлекают пустые разговоры, мысли о домашних делах. Эмоциональный фон нестабилен, настроение меняется очень часто, и страдаете от этого в первую очередь вы сами. Воздержитесь от употребления алкоголя, не пытайтесь «заедать» проблемы. Могут возникнуть разногласия с коллегами, пустяковая обида может стать причиной серьезного конфликта.



Скорпион

В первой половине дня влияние позитивных тенденций будет сильным – этим нужно воспользоваться, чтобы достичь поставленных целей. Но постепенно ситуация меняется и, к сожалению, не в лучшую сторону. В середине дня могут возникнуть разногласия с коллегами, и найти компромисс едва ли удастся.



Стрелец

Приходится взяться за дело, в котором вы ничего не понимаете. Поначалу будет трудно, но интересно – а потом просто интересно, да и успехи не заставят себя ждать. И дело не в том, что вам сказочно везет (хотя завистники считают именно так), а в том, что вы правильно ведете себя в любых обстоятельствах, быстро принимаете верные решения.



Козерог

Этот день будет довольно сложным. Он приносит неприятные неожиданности, вам приходится спешно пересматривать свои планы, приспосабливаться к сложившейся ситуации. Появляются интересные идеи, но реализовать их пока невозможно, и это вас очень огорчает.



Водолей

Если вам нужно обдумать что-то важное, лучшего дня не найти – так и знайте. Сейчас вас посещают не только совершенно блестящие, но и вполне реализуемые идеи. К тому же вероятно получение советов от людей, чьей мудрости и жизненному опыту вы вполне доверяете. Можно делать крупные покупки, особенно удачным будет приобретение бытовой техники.









Рыбы

Этот день будет ярким, запоминающимся и удачным, если вы проведете его в компании людей, разделяющих ваши увлечения и взгляды на мир. Общение с единомышленниками расширяет ваши горизонты, наталкивает на новые идеи. Возможно появление новых профессиональных и творческих планов. Многие Рыбы принимают важные решения.

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