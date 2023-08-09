Гороскоп на сегодня, 10 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

23:22, 09 авг 2023

В этот день жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, многие легко устают, нуждаются в восстановлении сил. Поэтому для активного отдыха день не подходит. Можно организовывать и посещать деловые и неформальные мероприятия, однако и на тех, и на других лучше отказаться от употребления спиртных напитков: сегодня, во-первых, они мешают полноценному общению, а во-вторых – высок риск отравлений некачественным алкоголем.

Неоднозначны отношения с родственниками, даже в самых дружных семьях возникает ощущение, что каждый тянет одеяло на себя. Примирить противоборствующие стороны сложно; лучше сохранять нейтралитет.

Овен

В этот день вы едва ли сможете отдохнуть и восстановить силы: слишком много накопилось дел, требующих внимания. Часто возникают конфликты с родственниками, поскольку вы не получаете поддержки, на которую рассчитывали, слышите критику в свой адрес. Терпением и сдержанностью вы похвастаться не можете, часто даете волю негативным эмоциям.

Телец

День обещает интересные знакомства, встречи с людьми, которые для вас очень важны. Возможно получение неожиданного делового предложения, согласившись на которое, вы получите начало новому этапу своей карьеры. Можно заключать крупные сделки, а также делать покупки; деньги зря вы не потратите.

Близнецы

У близких людей возникают серьезные проблемы, которые едва ли могут быть решены без вашего вмешательства. Приходится развивать бурную деятельность, хотя вы наверняка предпочли бы провести время праздно. Сосредоточьтесь на происходящем сейчас, не давайте обещаний, касающихся отдаленного будущего – они окажутся ловушкой, выбраться из которой будет непросто.

Рак

Нужно многое обдумать, но вам никак не удается сосредоточиться. Многие представители знака ведут себя импульсивно, совершают необдуманные поступки, о которых позже будут жалеть. Резкие высказывания, неуместные замечания могут испортить отношения с руководством. Коллеги критикуют вас, причем не всегда конструктивно; относитесь к этому спокойно, не вступайте в споры.

Лев

Сохраняйте спокойствие на работе, даже если вокруг будут царить неразбериха и суета. Любые решения, касающиеся финансов, принимайте только после размышлений, взвешивания всех «за» и «против», есть опасность потерять значительную сумму. Возможны споры с человеком, которому вы многим обязаны.

Дева

Очень сложный день. Избежать серьезных проблем вам помогают две вещи — незаурядное самообладание и способность не только выслушать, но и принять к сведению точку зрения человека, который в чем-то с вами не согласен. Желательно воздержаться от участия в общественных мероприятиях и политических событиях: вы склонны рисковать больше, чем обычно, и можете навлечь на себя неприятности.

Весы

Возможны встречи со старыми партнерами, которые могут предложить участие в новых проектах. Хорошим подспорьем в деловых вопросах будет ваша коммуникабельность, чувство юмора и профессиональные знания. Полезно покупать что-то для своей деятельности, инвестировать, путешествовать. Вас может захватить чувство соперничества, проявляйте благородство и избегайте лжи и давления на оппонентов.

Скорпион

День складывается напряженно; к счастью, у вас есть друзья и помощники, благодаря которым вы справитесь с любыми неприятностями. Может возникнуть желание вернуться к прошлому, восстановить какие-то прерванные отношения. Однако нужно помнить, что избежать повторения ошибок не удастся – все проблемы вскоре вернутся, причем, возможно, примут более серьезный характер.

Стрелец

В этот день многие проблемы благополучно решаются просто потому, что вы правильно их оцениваете. Спокойное, философское отношение к трудностям позволяет найти верный путь к их преодолению. Для окружающих вы становитесь примером стоицизма и силы духа. Не стоит удивляться повышенному вниманию представителей противоположного пола, лучше воспользоваться моментом, чтобы завязать интересное знакомство.

Козерог

Не лучший день для тех, кто, проделав большую и ответственную работу, рассчитывал получить за нее награду: таких представителей знака ждет разочарование. Принимая важные решения, не ориентируйтесь на чужое мнение, руководствуйтесь собственным здравым смыслом.

Водолей

Будьте готовы действовать решительно: этот день как будто специально создан для того, чтобы вы проявили себя с лучшей стороны. Чудесно проходят романтические свидания, вы можете и произвести сильное впечатление, и вскружить голову, и разбить сердце – степень воздействия вашего обаяния определяется только вашим желанием.

Рыбы

День будет очень удачным, вы можете рассчитывать на благосклонность звезд. Практически во всем, за что вы беретесь, вас ждет успех. Можно заключать сделки, в том числе крупные – они принесут прибыль. Будьте разборчивы в деловых и личных контакта: к вам тянутся многие, но внимания заслуживают далеко не все.

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Автор: my-calend