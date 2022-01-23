Гороскоп на сегодня, 23 января 2022 года, для всех знаков зодиака

10:41, 23 янв 2022

День подходит для развлечений, посещения светских мероприятий, активного отдыха. Вы без труда знакомитесь с людьми и знаете, что нравитесь им. Не исключено начало романтических историй. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Легкий гармоничный день, когда можно не выбиваться из сил, а просто наблюдать за тем, как развиваются события, и наслаждаться этим. Ваша искренность, открытость, готовность идти на контакт не остаются незамеченными; сегодня нетрудно найти людей, которые будут поддерживать вас во всем.



Телец

Удачный день, одинаково хорошо подходящий и для отдыха, и для полезных дел. Будет возможность заняться чем-то интересным, интуиция подскажет, где вы сможете показать себя с лучшей стороны. День складывается особенно благоприятно для тех, кто старается не отказывать окружающим в помощи. Полезно заниматься любой работой, результаты которой важны не только для вас, но и для окружающих.



Близнецы

Вас ждут неожиданные открытия и полезные находки, а также приятные сюрпризы. День хорошо подходит для общения. Есть шанс найти новых друзей или встретить человека, который вскоре начнет играть важную роль в вашей жизни. Принимать решения о крупных покупках и инвестициях сейчас не стоит. Зато можно подумать о развитии собственной карьеры: появятся идеи, которые удастся вскоре воплотить в жизнь.



Рак

Что бы ни происходило вокруг, вы сохраняете спокойствие и самообладание. Это правильная позиция! Именно благодаря ей вам удается избежать конфликтов, не поддаться на провокации. Окружающие могут попытаться оказать на вас давление, но вы все равно поступите по-своему, и правильно сделаете.



Лев

Будет много дел. Приходится выбирать, чем заняться в первую очередь, и в любом случае кто-то будет недоволен. Появляется много смелых планов, но хорошая идея – еще не залог успеха, необходима также ее безупречная реализация; помните об этом, когда беретесь за что-то новое.





Дева

Постарайтесь провести этот день с пользой. Он отлично подходит для сложных дел, в том числе – требующих серьезной подготовки. Кроме того, вы быстро учитесь новому, легко отделяете важную информацию от второстепенной. Вряд ли кто-то сможет сбить вас с толку или ввести в заблуждение.



Весы

Интересный день. Вы с неподдельным энтузиазмом беретесь за новые дела, даже сложные, и добиваетесь успеха там, где другие неоднократно терпели неудачу. Ваши идеи многим нравятся, поэтому легко найти помощников. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять романтический характер, если вы этого захотите и проявите инициативу.



Скорпион

Подходящий день для того, чтобы отдохнуть, восстановить силы. Подумайте, нельзя ли что-то отложить на потом. Жизненный потенциал снижен, быстро появляется ощущение усталости, а попытки во что бы то ни было сделать все, что было запланировано, могут привести к недомоганиям.



Стрелец

Небольшие трудности не исключены, но даже если что-то будет идти не так, вы сохраните хорошее настроение. Свойственные вам жизнерадостность и дружелюбие привлекают внимание и помогает завоевать симпатии, однако отношения, начинающиеся в этот день, едва ли примут серьезный характер.



Козерог

Плодотворный день. Даже если утром у вас не будет определенных планов, позже вы наверняка найдете, чем заняться: энергии у вас много, а сидеть без дела не хочется. Ваш энтузиазм не оставит окружающих равнодушными. Очень многие поддержат ваши идеи, захотят помочь в их осуществлении.



Водолей

Подходящий день для любых полезных дел. Высок интеллектуальный потенциал, это позволяет быстро справляться даже с самыми сложными задачами. Вы – безусловный лидер, это отметят и оценят все, с кем вы сегодня будете встречаться. Можно возглавить команду единомышленников и взяться за какой-то творческий проект.









Рыбы

Не хочется оставлять без внимания дела других людей. Вы с удовольствием помогаете окружающим, участвуете в благотворительных акциях, не жалеете сил на то, чтобы восстановить справедливость. Окружающие часто благодарны за это, но будьте внимательны: есть опасность, что кто-то попытается злоупотребить вашей добротой.





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