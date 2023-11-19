Любовный гороскоп на сегодня, 20 ноября 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 20 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Настало время представить вашу вторую половинку чему-то по-настоящему важному в вашей жизни, о чем раньше вы никому не рассказывали. Это серьезный шаг, символизирующий новый уровень близости в отношениях. Подумайте хорошо, готовы ли вы к этому.

Телец

Сегодня вы наконец поймете, чего хотите от своих отношений и партнера. Не спешите сразу воплощать желания в реальность. Возможно, завтра ваши приоритеты изменятся.

Близнецы

Вашей половинке будет непросто донести свою точку зрения и заставить вас посмотреть на вещи ее глазами. Но если вы все-таки сможете ее выслушать и сделать так, как она просит, вас ждут приятные открытия.

Рак

Сегодня важно помнить, что ваш партнер - самостоятельная личность. Вы не имеете права ограничивать его свободу и заставлять поступать так, как хочется вам.

Лев

У вашей половинки сегодня будет повышенная раздражительность. Лучше не провоцировать конфликты острыми словами или рискованными шутками. Держите подальше спички и другие "воспламеняющие" предметы.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с полным хаосом дома - сломается мебель, прорвет трубу. Проверьте краны и соединения, приглядывайте за детьми и питомцами.

Весы

Вы застряли в шаблонах. Попробуйте что-то новое вместо привычных роз, шоколада и нарядов на свидания. Будьте гибче и творчески подходите к отношениям.

Скорпион

Сегодня мобильники будут скорее раздражать, чем помогать. Домашние постоянно будут отвлекать звонками. Лучше на время отключить телефон, чтобы сосредоточиться на делах.

Стрелец

Скучать точно не придется! Ваша половинка устроит настоящую вечеринку дома. Готовьтесь к бурному веселью и отдыху. Другого выхода нет!

Козерог

Будьте наготове - ваш партнер может в любой момент попросить о помощи. Не выключайте телефон и компьютер, чтобы оперативно отреагировать.

Водолей

У вас сегодня ехидное настроение. Захочется всех дразнить и смеяться над глупостями. Если у вашей половинки есть чувство юмора - ей повезло. Если нет - придется потерпеть.

Рыбы

Вы будете чувствовать, что совсем не похожи на партнера. Но если вам вместе хорошо, зачем мучить себя сомнениями? Цените то, что есть.

Автор: Семен Подгорный