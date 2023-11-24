Любовный гороскоп на сегодня, 25 ноября 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 25 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Ваш любимый человек, скорее всего, будет испытывать некоторую растерянность и дезориентацию в отношении того, что происходит в его личной жизни. Ему будет трудно понять причины и следствия происходящих событий. Вы, возможно, могли бы дать ему необходимые разъяснения и поддержку, объяснив суть происходящего. Однако по каким-то причинам Вы решите этого не делать. Возможно, Вы считаете, что он должен сам разобраться в сложившейся ситуации. Или же Вы просто не хотите вмешиваться в его личную жизнь без его просьбы. Тем не менее, стоит все же обдумать, нет ли здесь Вашей ошибки. Ведь порой человеку требуется лишь небольшая поддержка, чтобы найти ответы на мучающие его вопросы.

Телец

Сегодня наступил подходящий момент, когда Вы решите открыться перед своим любимым человеком и поделиться одним из своих секретов, который Вы скрывали до сих пор. Вы посчитаете, что тайное пора сделать явным и честно рассказать о том, что не давало Вам покоя. Однако стоит учесть, что Ваш партнер может оказаться не готов услышать такие откровения. Хотя шансы на то, что он адекватно воспримет Ваши слова, достаточно высоки, но все же есть риск непредсказуемой реакции. Поэтому будьте готовы к любому повороту событий. Главное - идти на открытый разговор искренне, без манипуляций и уловок.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Вам прибегать ко лжи и недомолвкам в общении с любимым человеком. Однако некоторую информацию лучше пока придержать при себе, чтобы избежать ненужных конфликтов и недопонимания в отношениях. Когда наступит более подходящий момент, Вы сможете во всем честно признаться и объяснить свои мотивы. А сейчас тактично уйдите от прямых ответов на некоторые щекотливые вопросы, если посчитаете это целесообразным. Главное - не врать напрямую.

Рак

Сегодня прекрасный день для того, чтобы открыть для себя какое-нибудь новое увлечение, хобби, занятие для души. Если в любовной сфере у Вас сейчас все благополучно, и Вы не ищите новых романтических приключений, то можете направить свою энергию в русло творчества и саморазвития. Начните изучать иностранный язык, запишитесь на курсы рисования или танцев, освойте искусство вышивания или декупажа - фантазируйте и пробуйте все, что душе угодно! Новое хобби принесет массу положительных эмоций.

Лев

Сегодня звезды не рекомендуют Вам делать стремительных шагов навстречу к любимому человеку в плане ускорения и углубления отношений. Возможно, Вы готовы к большей близости и открытости, однако Ваша вторая половинка может это неправильно истолковать. Если Вы вдруг "выдохнетесь" и захотите немного притормозить, Ваш партнер может решить, что Вы охладели к нему, и уйти. Поэтому лучше придерживаться рассудительного темпа развития чувств, как советовал Эрих Мария Ремарк: "Что медленно, то прочно, а что прочно - хорошо". Не торопите события.

Дева

Не спешите делать серьезных выводов из сегодняшнего странного или необычного поведения Вашего любимого. С большой долей вероятности это ничего не значит и продиктовано совсем не такими драматичными причинами, как Вы себе надумали. Просто иногда человек бывает рассеян, устал или чем-то озадачен, и ведет себя непривычно. Не ищите в этом глубокого подтекста и тайного посыла. Как говорится, не стоит делать из мухи слона и приписывать огурцу свойства неведомых предметов, о которых рассуждал Зигмунд Фрейд. Просто будьте рядом с любимым человеком и поддержите его, если потребуется.

Весы

Сегодня Вы осознаете, что любые явления имеют две стороны. С одной стороны стабильные, надежные отношения дарят чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Но с другой - неизбежно несут в себе элемент предсказуемости и некоторой скуки. Бурные страсти и яркие эмоции тоже могут быть привлекательны, но часто они непостоянны и не приносят душевного покоя. Поэтому постарайтесь принять свои отношения такими, какие они есть, со всеми плюсами и минусами. И цените в них в первую очередь положительные моменты.

Скорпион

Если Вас давно тревожат какие-то проблемы, о которых Вы стеснялись или не решались заговорить даже с самыми близкими людьми, то сегодня самое подходящее время, чтобы открыть им свою душу. Обсудите то, что Вас гложет, со своей второй половинкой, родными или друзьями - Вас обязательно выслушают, поймут и постараются помочь добрым советом или делом. После искреннего разговора Вы почувствуете значительное облегчение.

Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек захочет сделать Вам приятный сюрприз в виде маленького, но милого подарка. Он будет невелик по цене, зато бесценен по значению - ведь этот скромный дар будет символизировать заботу о Вас, стремление порадовать Вас и еще раз напомнить, насколько Вы дороги для него. Примите этот подарок с радостью и благодарностью, ведь в нем заключена вся любовь Вашей второй половинки!

Козерог

Сегодня общение со своим любимым человеком может потребовать от Вас немалых усилий и терпения. Оно будет напоминать кропотливый труд, причем абсолютно безвозмездный. Возможно, Вам придется выслушивать нудные жалобы, утешать и подбадривать унылого партнера. Однако если Вы проявите стойкость и стоицизм, то Ваши усилия не пройдут даром. Уже очень скоро Вы будете вознаграждены и насладитесь плодами своего нелегкого "труда".

Водолей

Сегодня Ваша вторая половинка будет весьма самоуверенна и возомнит себя великим остроумцем и весельчаком. Ей будет казаться, что она несет сплошной юмор и излучает позитив. Однако Вы вряд ли разделите ее восторг от собственных шуток и придете в восхищение от ее чувства юмора. Поэтому постарайтесь тактично дать понять любимому человеку, что некоторые темы кажутся смешными только ей одной. Не нужно язвить и ругаться, просто переведите разговор в другое русло.

Рыбы

Сегодня Ваша вторая половинка будет просто "кипеть" от желания поделиться с Вами всеми своими новостями, историями, откровениями и мыслями. Ей будет что рассказать! Однако определенные сомнения по поводу Вашей заинтересованности все же возникнут. И если Вы не проявите инициативы к диалогу сами, то так и останетесь в неведении относительно переполняющей любимого человека информации. Поэтому обязательно выразите свою готовность выслушать и обсудить все, что он пожелает. Это укрепит вашу эмоциональную связь.

Автор: Семен Подгорный