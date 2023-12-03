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Любовный гороскоп на сегодня, 4 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 4 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 4 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

На сегодняшний день Вам предстоит непростой разговор с любимым человеком. Он будет предъявлять Вам повышенные требования, порой даже заведомо невыполнимые. Приложите максимум усилий, чтобы хотя бы частично удовлетворить его запросы. Так Вы сможете с чистой совестью сказать себе: "Я сделал всё возможное с моей стороны".

Телец

Настало время разбудить вашего партнера от дремотного состояния и побудить его к решительным действиям. Это непростая задача, словно вытаскивать бегемота из трясины. Но Ваших сил и настойчивости хватит, чтобы растормошить любимого и придать ему импульс к переменам.

Близнецы

Сегодня ваш партнёр захочет напомнить о некоторых неприятных моментах из вашего прошлого. Вам не хочется к этому возвращаться, однако постарайтесь вспомнить вместе те ситуации. Иногда полезно проанализировать свою историю и извлечь уроки.

Рак

Сегодня Фортуна будет благоволить Вам. Даже если Вы сомневаетесь, стоит ли предпринимать какие-то шаги, всё сложится успешно. Так что если давно собирались поговорить с любимым о важных вещах, самое время это сделать. Ведь удача бывает переменчива, а завтра может отвернуться.

Лев

Ваш партнёр сегодня остро нуждается в поддержке и заботе. Ему важно знать, что Вы всегда будете рядом. Позаботьтесь о нём, проявите внимание - и он отблагодарит сторицей, как обещают звёзды.

Дева

Сегодня ваша вторая половинка не будет расположена к шуткам и юмору. Кажется, чувство юмора его подводит, и всё сказанное Вами он воспринимает серьёзно. Возможны недопонимания и обиды.

Весы

Будьте максимально честны в первую очередь перед собой, тогда искренность проявится и в отношениях с любимым человеком. Сегодня для Вас особенно важно избежать чувства вины и сохранить внутреннюю гармонию.

Скорпион

Сегодня ваш партнёр захочет что-то исправить в Вас и Вашей жизни. Вряд ли ему это удастся, скорее, он только разозлит Вас своим вмешательством. Лучше самому проявить твёрдость, иначе подобные попытки наставлений будут повторяться.

Стрелец

Сегодня Вам захочется поплакаться в чью-нибудь жилетку, ведь будет, о чём пожаловаться. Но ваш партнёр вряд ли подойдёт на эту роль, так как жалобы будут как раз в его адрес. Не увлекайтесь излияниями обид, потом стыдно станет за свои слова.

Козерог

Сегодня Вы осознаете, насколько многое в Ваших отношениях и жизни зависит от присутствия рядом любимого человека. Подумайте, что Вам больше подходит, и планируйте встречи исходя из этого понимания.

Водолей

Устройте сегодня вечер откровенных признаний. Расскажите партнёру всё, что думаете о нём и ваших отношениях. Будьте готовы услышать в ответ такую же исповедь. И обязательно сделайте выводы из сказанного.

Рыбы

Сегодня ваша вторая половинка выступит в роли психолога и укажет на Ваши духовные проблемы, комплексы и зажимы. Постарайтесь прислушаться к её советам и избавиться от всего лишнего, мешающего вам.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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