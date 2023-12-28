Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Этот день преподнесет множество неожиданных открытий и прозрений. Усиленная интуиция и детективные способности помогут раскрыть чью-то тайну, разоблачить аферистов или отыскать давно потерянную вещь. Особенно благоприятное время для творческих личностей и всех, кто не боится проявлять фантазию и применять нестандартные решения. Зато тем, кто планирует сменить работу или должность, сегодня лучше этого не делать – подобные начинания имеет смысл отложить на 3-4 дня.

День хорошо подходит для встреч с друзьями, однако даже в компании близких людей стоит проявлять сдержанность – возможны ссоры из-за непонимания или чрезмерного употребления алкоголя. Лучше отказаться от острой и пряной пищи, которая делает человека более взволнованным и эмоциональным – сегодня в этом нет необходимости. Зато день благоприятствует лечебным процедурам, связанным с эндокринной системой и органами дыхания.

ОвенЕсли с самого утра заняться запланированными делами, результат окажется весьма положительным. Можно рассчитывать на успех в сферах, связанных с общением, транспортом, маркетингом или посредничеством. Однако все важные вопросы лучше решать в первой половине дня – деловые встречи после обеда вряд ли принесут пользу.

Телец

Благоприятный день для работы, возможны заметные профессиональные достижения и победы над конкурентами. Деловые таланты Тельцов будут замечены окружающими, а правильное поведение сегодня может принести интересные предложения от выгодных и влиятельных партнеров.

Близнецы

Предстоит непростой день, придется столкнуться с серьезными трудностями. Справиться с ними легче вместе с близкими людьми – они дадут мудрые советы и реальную помощь. Впрочем, возможна и резкая критика. Нужно набраться терпения, спокойно выслушать окружающих и не принимать всё слишком близко к сердцу.

РакЛюбые события этого дня заслуживают пристального внимания – анализ фактов и верные выводы помогут в дальнейшем избежать ошибок. Несмотря на не самый радужный эмоциональный фон, Раки примут меры, чтобы сохранить хорошее настроение.

Лев

Напряженный, но результативный день. Многие Львы начинают борьбу с влиятельными фигурами – и, что удивительно, имеют высокие шансы победить. Сегодня можно позволить себе нарушать устоявшиеся правила и традиции, не опасаясь упреков.

Дева

К сожалению, негативные тенденции перевешивают положительные. Это временно, но его необходимо как-то пережить. Как именно? Терпеливо, осторожно, без лишних действий. Новые начинания сегодня неблагоприятны, зато можно доверить дела проверенным союзникам. Перед крупной сделкой желательно проконсультироваться со специалистом и не принимать решения в одиночку.

ВесыВлияние положительных тенденций будет не очень сильным, но этого достаточно для достижения целей. Единственный минус дня – добиться задуманного будет непросто. Это вдохновляет самих Весов, а вот их единомышленники относятся к ситуации иначе. Приготовьтесь подбадривать и морально поддерживать окружающих.

Скорпион

Можно действовать так, как хочется – настроение приподнятое, энергии много, любые нагрузки переносятся легко. Единственное неудобство дня – необходимость крупных трат, о которых впоследствии не будет сожалений.

Стрелец

Отличные результаты достигаются благодаря правильному выбору союзников, на которых можно положиться. Смелость и решимость помогут преодолеть трудности, которые могут возникнуть в середине дня. Инициативу стоит проявлять как в работе, так и в личной жизни – в обоих случаях это принесет пользу.

Козерог

Легко допустить ошибку, чреватую серьезными потерями – настроение куда более легкомысленное, чем всегда. Козероги не хотят откладывать исполнение желаний и совсем теряют чувство меры в погоне за удовольствиями. Стоит проявить чуть больше предусмотрительности и осторожности, и положение значительно улучшится.

Водолей

Важно настроиться на практический лад – иначе весь день уйдет на приятные, но совершенно пустые фантазии. У Водолеев отлично получается отрываться от реальности и строить воздушные замки, заставляя окружающих поверить в их существование. Но рано или поздно придется доказывать правдивость своих слов, что создаст неловкую ситуацию.

Рыбы

Благодаря удачному стечению обстоятельств и неожиданным совпадениям появятся новые возможности – шанс обрести единомышленников и друзей, получить поддержку влиятельных людей. Лишь с новыми романтическими знакомствами стоит повременить – вряд ли они пойдут на пользу.

Автор: Семен Подгорный