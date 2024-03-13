Любовный гороскоп на сегодня, 14 марта 2024 года по знакам зодиака

22:04, 13 мар 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 14 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день ваш партнер окружит вас поистине трогательной заботой и вниманием. Их нежные слова и поступки будут настолько искренними и чувственными, что временами вы можете усомниться, что все это происходит наяву. Однако быстро опомнитесь и убедитесь, что это не сон, а самая что ни на есть реальность. Наслаждайтесь каждым мгновением этого счастливого дня, купайтесь в любви и заботе своей второй половинки.

Телец

Сегодня вы почувствуете жажду новых ощущений и впечатлений. Даже самые яркие и захватывающие события, которые вы переживали вместе, начнут казаться вам пресными и будничными. Ваш партнер разделит это стремление к неизведанному и с энтузиазмом поддержит ваше начинание. Вместе вы отправитесь на поиски ярких эмоций, свежих чувств и необычных приключений. И кто знает, возможно, уже к концу дня вы найдете то, что так жаждали испытать.

Близнецы

В этот день вы будете чувствовать невероятную вялость и сонливость. Ваша энергия будет настолько низкой, что любимый человек может истолковать вашу апатию как нежелание обращать на него внимание. Постарайтесь объяснить партнеру причины вашего состояния и уровень усталости. Возможно, тогда он проявит больше понимания. Но даже если сил почти не осталось, не забывайте время от времени одаривать свою вторую половинку ласковыми улыбками - это требует минимум усилий, но способно творить чудеса.

Рак

Готовьтесь к тому, что сегодня ваш любимый человек преподнесет вам приятный сюрприз. Скорее всего, это будет нечто теплое, радостное и доставляющее огромное удовольствие. Поэтому загодя припасите вашу самую лучезарную и благодарную улыбку - она будет как нельзя кстати для выражения чувств, которые захлестнут вас в этот день.

Лев

Сегодня вы будете готовы пойти на все, лишь бы увидеть счастливую улыбку на лице вашей второй половинки. Вплоть до того, чтобы встать на голову или пройтись по узкому карнизу на восьмом этаже. Впрочем, с высокой долей вероятности, такого экстремального риска не потребуется. Возможно, для обретения заветной счастливой улыбки будет достаточно пары нежных слов и искренних комплиментов с вашей стороны.

То, что когда-то начиналось как сказка, теперь давно стало вашей реальной жизнью, в которой приходится существовать изо дня в день. Однако и в этой реальности можно и нужно находить радость - желательно вместе со своей второй половинкой. В конце концов, кто мешает вам превратить собственную действительность в нечто более прекрасное, чем любая сказка?

Весы

Ваш партнер наверняка имеет какое-то милое пристрастие, невинное хобби или трогательную привязанность. Возможно, он коллекционирует фигурки розовых слонов или не может пройти мимо кондитерской, не заглянув внутрь. Порадуйте сегодня свою вторую половинку - подарите новую фигурку для его коллекции или угостите чем-нибудь сладким! Удивительно, но иногда для того, чтобы осчастливить человека, не нужно прикладывать много усилий.

Скорпион

В этот день обращайте пристальное внимание на мельчайшие нюансы в поведении вашего партнера. Эти тонкости могут рассказать вам о нем гораздо больше, чем любые прямые высказывания. Благодаря внимательности вы можете сделать поразительные и точные выводы о настроении и чувствах своей второй половинки. Только постарайтесь не начать чересчур глубоко копаться и не увлекитесь анализом по мелочам.

Стрелец

Сегодня лучший совет о том, как поступить дальше в личной жизни, вы получите совершенно случайно. Возможно, услышите обрывок разговора посторонних людей, прочтете строчку в газете соседа по креслу в метро или вспомните показательный пример из классической литературы. Как бы то ни было, отнеситесь к этому знаку судьбы со всей серьезностью.

Козерог

В этот день вас ожидает определенное открытие, связанное с вашим партнером. Нельзя сказать, что это откровение обрадует вас, но и огорчать также не должно. Просто теперь вам придется жить, осознавая определенный факт. Кто знает, возможно со временем вы даже начнете находить своеобразное удовольствие в обладании этим новым знанием.

Водолей

Сегодня вы проведете очень милую и приятную беседу со своей второй половинкой ни о чем и обо всем сразу. Вы не будете стремиться прийти к каким-либо важным выводам или ставить серьезные цели. Главное, что нужно от этого разговора - море наслаждения, радости и положительных эмоций, которые вы получите без всяких усилий.

Рыбы

В этот день вы будете очень критично воспринимать как себя, так и своего партнера. К вечеру вы твердо решите круто изменить собственную личность, а заодно и личность своей второй половинки, полностью "убив" старых "я". Однако для этой радикальной трансформации потребуется согласие вашего партнера, а убедить его в необходимости перемен будет непростой задачей.

Автор: Алия Карачурина