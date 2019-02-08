Любовный гороскоп на сегодня 8 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 8 февраля 2019 Овен

Вы стоите на пороге кардинального изменения ваших уже довольно длительных отношений, теперь вам надо решиться на следующий шаг, который расставит все точки над "и". Но не забывайте, что одного принятия решения будет недостаточно, надо будет еще и произнести ключевые слова.

Любовный гороскоп на 8 февраля 2019 Телец

Возможно, утренняя размолвка поможет вам лучше сосредоточиться на работе. Чтобы не думать о неприятном - человек ищет возможность отвлечься мыслями на другую тему. Однако, она же даст вам возможность испытать сладость примирения вечером, когда вы оба поймете, что в ваших взаимоотношениях нет места для обид.





Любовный гороскоп на 8 февраля 2019 Близнецы

Проблем предостаточно и у вас тоже. Не спешите, правда, кидаться в выяснение отношений, сегодня такой способ окажется неблагоприятным. Придумайте что-нибудь поизящнее, например, искренне простите любимого человека.. Это вызовет ответное чувство вины и раскаяния. А с неприятностями, вы гораздо быстрее справитесь сообща.

Любовный гороскоп на 8 февраля 2019 Рак

Будьте спокойнее, не позволяйте бытовым проблемам нарушать ваше душевное равновесие. Тем более, что не стоят они такого напряженного внимания с вашей стороны. Проблемы приходят и уходят, а человек остается, помните об этом. Ваши чувства и взаимоотношения с любимым человеком, куда важнее антуража и интерьера!

Любовный гороскоп на 8 февраля 2019 Лев

Вам сложно будет понять любимого человека, однако постарайтесь не вникать в тонкости его поступков, позже, возможно, вы во всем разберетесь, но сегодня просто доверьтесь любви, все остальное не стоит вашего внимания, тем паче огорчений и переживаний. Будьте выше мелочного выяснения отношений и берегите тех, кто вам дорог.

Любовный гороскоп на 8 февраля 2019 Дева

Если уж и поссорились, то не ухудшайте ситуацию "упертостью" в отстаивании именно своей правоты. Постарайтесь найти разумный компромисс, который поможет восстановить равновесие в семье, а заодно научит, что лучше немного поступиться в малом, чем потерять в большом. Особенно когда вам всем, есть, что беречь.

Любовный гороскоп на 8 февраля 2019 Весы

Не торопитесь отвечать упреком на обиду, и обвинением на резкое слово. Да, бывают трудные моменты, и вам ли не знать, как трудно, порой невозможно сдержать выплеск накопившихся негативных эмоций! Постарайтесь понять любимого человека, не усугубляйте тяжесть положения. Ваше понимание происходящего и проявленный такт позволят сохранить супружеские отношения и любовь.

Любовный гороскоп на 8 февраля 2019 Скорпион

Если вы еще не свили совместно с кем-то свое гнездо, вполне вероятно, что ваш деловой партнер окажется и партнером в семейной жизни, сегодня вы обнаружите начало изменений в ваших отношениях друг к другу. Либо вы приобретете на всю жизнь очень хорошего друга в его или ее лице. Постарайтесь не упустить свой шанс!

Любовный гороскоп на 8 февраля 2019 Стрелец

Скорее всего, вам предстоят серьезные выяснения отношений с любимым человеком. Не столько ссоры или скандалы, сколько определения, какое место, кто занимает в чьей жизни. Возможно, вашим отношениям тесно в старых рамках и пора уже поставить их в новые.

Любовный гороскоп на 8 февраля 2019 Козерог

Небольшие разногласия могут вылиться в крупную размолвку, если вы не будете внимательнее следить за своими словами и сдерживать эмоции. Позвольте любимому человеку высказаться и оставьте претензии без комментариев, тогда гроза, вероятнее всего, пройдет мимо вашего дома.

Любовный гороскоп на 8 февраля 2019 Водолей

Ваше терпение будет вознаграждено в ближайшее время, если, конечно, вы сумеете сегодня не сорваться, сохранить спокойствие и еще на шаг приблизиться к заветной цели. Будьте дипломатичны, вежливы и обходительны, от вашего поведения зависит многое в ваших дальнейших отношениях.

Любовный гороскоп на 8 февраля 2019 Рыбы

В свете новых обстоятельств возможны размолвки с любимым человеком на почве недопонимания вами друг друга. Старайтесь не обижаться, если такое случиться, а при первой же возможности прояснить ситуацию, неопределенность может вызвать уныние и на долгое время отвлечь от работы.