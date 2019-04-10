Хабиров призвал работать над снижением числа дорожных аварий с утра до вечера

В минувший вторник врио главы Башкортостана Радий Хабиров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Сегодня ситуация на дорогах сложная – в этом году количество ДТП выросло на 5,7 процента в сравнении с прошлым, сообщает сайт Newsbash.ru.



– ДТП со смертельным исходом – это прежде всего большие человеческие трагедии, которые отнимают у нас родных и близких, – отметил Радий Хабиров. – Это важная государственная задача, которую мы должны решать.

- Если вы хотите добиться результата, это возможно достичь только последовательными системными решениями. Этим надо заниматься с утра до вечера, - добавил он.

Так, в первом квартале 2019 года в Башкортостане зарегистрировано 839 аварий, в которых погибли 89 человек, а 1108 пострадали.При это глава региона считает, что возможность изменить ситуацию существует.Правительство планирует добиться снижения числа погибших в авариях до четырех человек на 100 тысяч населения, то есть в 3,5 раза. Пока на территории Башкирии зафиксировано 136 мест концентрации ДТП, каждым из которых занимается специальная комиссия. В ближайшее время в таких местах появятся предупреждающие знаки, дорожные ограждения, новое дорожное полотно или светофоры. Кроме того, к 1 августа госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству республики заключит договоры на установку 609 комплексов фотовидеофиксации.