Радий Хабиров предложил отбирать машины у "пьяных уродов" за рулем

| 23 ноя 2020 | 11:31

Радий Хабиров заявил, что одной из причин аварий являются пьяные водители. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве республики. По словам Главы региона, смертность на дорогах растет, поэтому нужно принимать кардинальные решения.







— Надо конфисковывать транспортное средство. Уроды же те, кто, будучи пьяным сбивает детей. Надо лишать их. Выступите с инициативой и проанализируйте, что мы должны делать для технической модернизации, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Веером камеры раскидали, теперь надо взяться за города, — объяснил Радий Хабиров. — Надо еще дать анализ по смертельным авариям, посмотреть по качеству обучения водителей. Вам нужно понять, почему 440 человек в этом году уже погибли. Я не очень верил в силу ужесточения закона, я новости читаю как сводки с фронта. Там же явные нарушения дорожного движения, а не потому что хорошая дорога.

Ранее глава региона Радий Хабиров высказался о ситуации с коронавирусом в республике. По его словам, на данный момент ситуация стабильна и власти эффективно борются с болезнью.





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