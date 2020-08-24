Радий Хабиров поручил изучить систему питания в медучреждениях

| 24 авг 2020 | 12:44

Глава Башкирии Радий Хабиров на очередном оперативном совещании в правительстве РБ призвал изучить систему питания в медицинских учреждениях республики.







— Надо посмотреть что происходит в медучреждениях, — обратился к профильному ведомству Радий Хабиров. — Я не берусь критиковать. Я не знаю, хотя мне жалоб много идет. Общая картина мне неведома. Надо точно так же разобраться, что там за мясо поступает, то есть простые, базовые вещи. Понятно, что медицинское питание, может быть невкусное: и соли там мало, и не жарят, как мы любим. Но туда тоже надо заходить потихонечку. Но пока начните с 1 сентября.

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