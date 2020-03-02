На оперативном совещании в правительстве РБ Глава республики Радий Хабиров резко высказался о неплательщиках за вывоз мусора.







— Прошлый год мирился, что жители не платили за вывоз мусора. Считал, что брать плату безнравственно, потому что мы плохо вывозили. В этом году эту работу улучшили, поэтому давайте платить. Почему наши пожилые люди копейка в копейку платят, а владельцы пятиэтажных хором не платят. Это что такое?! Начинайте работу. Не надо в бирюльки играть. Мусор у них вывозят. А генерят они его, будь здоров.

— Это более сложная задача и гораздо более емкая, — обратил внимание участников оперативного совещания Радий Хабиров на проблему.

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Глава Башкирии напомнил, что в этом году нужно утрясти все вопросы с вывозом мусора, а в следующем — необходимо реализовывать инвестиционные программы.Радий Хабиров отметил, что суть реформы — утилизация отходов.