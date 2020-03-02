На оперативном совещании в правительстве РБ Глава республики Радий Хабиров резко высказался о неплательщиках за вывоз мусора.
— Прошлый год мирился, что жители не платили за вывоз мусора. Считал, что брать плату безнравственно, потому что мы плохо вывозили. В этом году эту работу улучшили, поэтому давайте платить. Почему наши пожилые люди копейка в копейку платят, а владельцы пятиэтажных хором не платят. Это что такое?! Начинайте работу. Не надо в бирюльки играть. Мусор у них вывозят. А генерят они его, будь здоров.