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Радий Хабиров резко высказался о неплательщиках за вывоз мусора

Добавлено: 02.03.20
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров резко высказался о неплательщиках за вывоз мусора

На оперативном совещании в правительстве РБ Глава республики Радий Хабиров резко высказался о неплательщиках за вывоз мусора.

— Прошлый год мирился, что жители не платили за вывоз мусора. Считал, что брать плату безнравственно, потому что мы плохо вывозили. В этом году эту работу улучшили, поэтому давайте платить. Почему наши пожилые люди копейка в копейку платят, а владельцы пятиэтажных хором не платят. Это что такое?! Начинайте работу. Не надо в бирюльки играть. Мусор у них вывозят. А генерят они его, будь здоров.

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Глава Башкирии напомнил, что в этом году нужно утрясти все вопросы с вывозом мусора, а в следующем — необходимо реализовывать инвестиционные программы.

Радий Хабиров отметил, что суть реформы — утилизация отходов.
— Это более сложная задача и гораздо более емкая, — обратил внимание участников оперативного совещания Радий Хабиров на проблему.
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Источник: www.i-gazeta.com
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