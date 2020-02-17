В Башкирии из 81 населенного пункта не вывозится мусор

В Башкирии остался 81 населённый пункт, из которого не вывозится мусор. Об этом 17 февраля во время доклада на оперативном совещании в правительстве республики сообщил вице-премьер – министр ЖКХ региона Борис Беляев.



По словам главы республики Радия Хабирова , это связано с плохими дорожными условиями и с другими «объективными ситуациями». Он отметил, что количество таких населённых пунктов сокращается.Руководитель региона поручил министру докладывать ситуацию по мусорной проблеме: сколько населённых пунктов осталось, из которых не вывозиться мусор, суммы долга, количество установленных контейнеров и др.