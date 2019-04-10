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Алексей Марченко возглавил АО «Салаватнефтемаш»

Добавлено: 10.04.19
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Рубрика: Политика
Теги: Салават
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Алексей Марченко возглавил АО «Салаватнефтемаш»

Должность генерального директора башкирского АО «Салаватнефтемаш» занял Алексей Марченко, работавший в 2013-2016 годах вице-губернатором Владимирской области, куратором промышленного и экономического блоков. Он вступил в должность 8 апреля, сообщает «Интерфакс». С января 2017 до конца марта текущего года Алексей Марченко возглавлял представительство Ленинградской области при правительстве России.

До этого назначения с 2000 года на «Салаватнефтемаше» сменилось пять генеральных директоров, отмечает агентство. Дольше всех руководил предприятием Юрий Черных (с 2000 по 2007 годы), сообщает сайт Newsbash.ru.

«Салаватнефтемаш» производит нефтегазовое оборудование. Принадлежит бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы «Газпром» Алексею Митюшову.


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