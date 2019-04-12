Владимир Путин: тарифы за вывоз и утилизацию ТКО расти не должны
Комментарии (0)
Загрузка...
Владимир Путин поручил Правительству страны разобраться с ценообразованием на вывоз и утилизацию мусора. Глава государства на совещании в Кремле отметил, что тариф на эту услугу не должен расти, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В России появится единый мусорный оператор
При этом Владимир Путин добавил, что в стране нужно плотнее заниматься вопросом сортировки и переработки мусора. И в ближайшее время в субъектах должны появиться по нескольку заводов по переработке ТБО.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
ЖКХ
В России появится единый мусорный оператор
Общество / Это интересно
Владимир Путин попытался успокоить плачущую девочку на церемонии вручения ордена «Родительская слава» в Кремле
Политика
Путин выступил за отмену долевого строительства
ЖКХ
В Башкирии начинается «мусорная реформа»
Политика
Радий Хабиров о повышении платежей за вывоз мусора: «Сказал 70, значит 70!»
Общество
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин
Политика
Владимир Путин приказал освободить учителей и врачей от подоходного налога
Общество
Владимир Путин сегодня проведет «прямую линию» в обновленном формате