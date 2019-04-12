Владимир Путин: тарифы за вывоз и утилизацию ТКО расти не должны

Владимир Путин поручил Правительству страны разобраться с ценообразованием на вывоз и утилизацию мусора. Глава государства на совещании в Кремле отметил, что тариф на эту услугу не должен расти, сообщает сайт Newsbash.ru.

Уровень нагрузки на граждан по коммунальным платежам должен быть комфортным. Следовательно, пока не нужно поднимать и требования для регоператоров, которые и занимаются утилизацией отходов. Ведь всё, что вменяем компаниям, они перекладывают на плечи людей, резюмировал Президент.При этом Владимир Путин добавил, что в стране нужно плотнее заниматься вопросом сортировки и переработки мусора. И в ближайшее время в субъектах должны появиться по нескольку заводов по переработке ТБО.