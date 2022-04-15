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Путин потребовал установить приемлемые цены на автомобильное топливо внутри страны

Путин потребовал установить приемлемые цены на автомобильное топливо внутри страны

12:04, 15 апр 2022

На совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе страны президент Владимир Путин дал задание правительству продолжить подготовку Энергетической стратегии России.

Как сообщает пресс-служба Кремля, данный документ с горизонтом планирования до 2050 года должен быть утвержден до 15 сентября.

Глава страны озвучил ряд приоритетов, которые предстоит кабмину учесть при разработке стратегии.

Так, по словам президента, программу газификации следует распространить на максимальное количество российских регионов, а также изменить подходы к ее реализации.


«Задача вполне конкретная, везде, где это возможно, газ – либо трубопроводный, либо сжиженный – должен дойти до потребителя», – отметил Путин.

Также глава государства потребовал установить приемлемые цены на автомобильное топливо внутри страны.

«Независимо от внешней конъюнктуры, нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке, причем по приемлемым ценам – для автовладельцев, транспортных компаний, для бизнеса, в том числе и аграрного», – отметил он.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: pexels
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