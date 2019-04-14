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Радий Хабиров в Кигинском районе поручил построить новое здание для детской школы искусств

Добавлено: 14.04.19
Просмотров: 47
Рубрика: Политика
Теги: Кигинский район
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Радий Хабиров в Кигинском районе поручил построить новое здание для детской школы искусств

В селе Верхние Киги построят новое здание для детской школы искусств. Такое поручение дал врио Главы Башкортостана Радий Хабиров в ходе своей рабочей поездки. Сегодня школа арендует здание у Дома пионеров и школьников. Здесь занимаются более 1000 детей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Главная проблема связана с нехваткой помещений и теснотой. Администрацией района уже подготовлен эскизный вариант проекта строительства.

В Центральной районной больнице руководитель региона осмотрел поликлинику и хирургический корпус, поинтересовался оснащённостью медицинским оборудованием, обеспеченностью кадрами.

С ходом реализации программы «Башкирские дворики» врио Главы Башкортостана ознакомился на дворовой территории четырёх многоквартирных домов по улице Микрорайон. Здесь уже проведены общие собрания с собственниками, разработана сметная документация.
Автор: Максим Окунев

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