Радий Хабиров в Кигинском районе поручил построить новое здание для детской школы искусств

В селе Верхние Киги построят новое здание для детской школы искусств. Такое поручение дал врио Главы Башкортостана Радий Хабиров в ходе своей рабочей поездки. Сегодня школа арендует здание у Дома пионеров и школьников. Здесь занимаются более 1000 детей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Главная проблема связана с нехваткой помещений и теснотой. Администрацией района уже подготовлен эскизный вариант проекта строительства.В Центральной районной больнице руководитель региона осмотрел поликлинику и хирургический корпус, поинтересовался оснащённостью медицинским оборудованием, обеспеченностью кадрами.С ходом реализации программы «Башкирские дворики» врио Главы Башкортостана ознакомился на дворовой территории четырёх многоквартирных домов по улице Микрорайон. Здесь уже проведены общие собрания с собственниками, разработана сметная документация.Автор: Максим Окунев