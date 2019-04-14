Радий Хабиров с рабочей поездкой посетил Кигинский район

13 апреля в ходе рабочей поездки врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Кигинский район, сообщает сайт Newsbash.ru.

В центральной районной больнице руководитель региона осмотрел поликлинику и хирургический корпус, поинтересовался оснащённостью медицинским оборудованием, обеспеченностью кадрами. По словам главного врача Равиля Каримова, есть потребность в приобретении аппаратов УЗИ и ЭКГ, новых стоматологических установок и другого оборудования. Кроме того, больнице требуется целый ряд узких специалистов. Два выпускника Башгосмедуниверситета, обучающихся по целевому направлению, в этом году приступят к работе. Ведётся работа по привлечению дополнительных кадров. Решению этой задачи помогает наличие служебного жилья. На территории ЦРБ расположен 25-квартирный дом для врачей.Равиль Каримов рассказал о развитии психотерапевтической помощи. С появлением в районе врача-психотерапевта значительно снизилось количество суицидов. В первом квартале 2019 года не зафиксировано ни одного такого случая.Здесь же Радий Хабиров обсудил важную для больницы проблему, связанную с отсутствием системы водоотведения. В настоящее время жидкие бытовые отходы собираются в жижесборники, но из-за увеличения потребления воды жижесборники быстро переполняются, из-за чего загрязняется не только территория ЦРБ, но и ближайшие сельские дворы, что вызывает многочисленные недовольства и жалобы населения. По словам главы района Шамиля Мухаметдинова, после вмешательства руководитель республики вопрос сдвинулся с мёртвой точки. Из бюджета региона выделено 2 млн рублей на подготовку проектной документации по модернизации системы водоотведения.В селе Верхние Киги Радий Хабиров побывал в детско-юношеской спортивной школе, которая нуждается в капитальном ремонте. В здании, построенном в 1997 году, имеются спортивный и тренажерный залы, плавательный бассейн, лыжная база, а также помещения для секций по различным видам спорта. Комплекс является единственным на северо-востоке республики с плавательным бассейном. Однако со времени ввода его в эксплуатацию ремонтные работы здесь не проводились. В связи с неисправностью системы вентиляции в помещениях и бассейне повышенный уровень влажности, из-за чего происходит постепенное разрушение несущих конструкций. Более того, в летнее время бассейн не эксплуатируется, поскольку центральная система теплоснабжения на этот период отключается, а автономный источник тепла отсутствует. Врио Главы Башкортостана поручил выделить необходимые средства на ремонт здания. Согласно проектной документации, стоимость работ составит 17,8 млн рублей.В райцентре руководитель региона ознакомился с деятельностью Дома пионеров и школьников, где в кружках и секциях занимаются свыше 750 человек. Здесь же размещается Детская школа искусств, в которой обучаются порядка 300 детей. Однако помещений для увеличения направлений деятельности по программам дополнительного образования не хватает. Шамиль Мухаметдинов отметил, что выходом из ситуации может стать строительство нового отдельного здания Детской школы искусств, которое будет отвечать всем современным требованиям. Администрацией района совместно с Минкультуры РБ подготовлен эскизный вариант проекта школы, который в дальнейшем планируется тиражировать в качестве типового здания в сельских районах. Для строительства уже подобран земельный участок с инженерными сетями. Радий Хабиров поручил подготовить проектную документацию, чтобы затем приступить к строительно-монтажным работам.В прошлом году в селе Верхние Киги в рамках проекта «Городская среда» был благоустроен парк культуры и отдыха, который стал любимым местом отдыха сельчан. Для детей здесь оборудованы три игровые площадки. С главой района Радий Хабиров обсудил перспективы развития территории. По словам Шамиля Мухаметдинова, на очереди – реконструкция стадиона, расположенного поблизости. На эти цели из республиканского бюджета будет выделено 6 млн рублей. Врио Главы Башкортостана также поинтересовался инфраструктурой строящихся микрорайонов, вопросами их газификации, водоснабжения и водоотведения.Здесь же Радий Хабиров пообщался с водителем школьного автобуса, который ежедневно привозит на учёбу детей из трёх населённых пунктов. Он предложил способ утепления автобуса в зимний период, чтобы школьникам было комфортно. Руководитель региона поручил Госкомтрансу РБ изучить этот вопрос.С ходом реализации программы «Башкирские дворики» врио Главы Башкортостана ознакомился на дворовой территории четырёх многоквартирных домов по улице Микрорайон. По словам директора управляющей компании «Киги Коммунальщик» Ильяса Усманова, уже проведены общие собрания с собственниками, разработана сметная документация. Дизайн-проектом предусмотрено асфальтирование дворового проезда, обустройство парковочных мест, установка бордюров, детской и спортивной площадок, освещения, скамеек, урн, монтаж системы видеонаблюдения. Общая сумма финансирования составит 3 млн рублей. Работы планируется завершить до 1 августа.В селе Нижние Киги Радий Хабиров осмотрел деревянное здание местного дома культуры, которое построено в 1959 году и находится в аварийном состоянии. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство нового клуба. Стоимость строительства составляет 41 млн рублей. Работы будут вестись за счёт средств Республиканской адресной инвестиционной программы. Возведение объекта планируется начать в ближайшие месяцы.В Нижнекигинской сельской врачебной амбулатории Радий Хабиров осмотрел медицинские кабинеты и стационар, новую машину скорой помощи, пообщался с пациентами и персоналом, обсудил меры поддержки врачей и фельдшеров, в том числе начинающих свою работу. По словам главного врача Кигинской ЦРБ Равиля Каримова, амбулатория обслуживает жителей 12 населённых пунктов. Она размещается в здании бывшего детского сада, построенном в 1982 году, и нуждается в капитальном ремонте. Руководитель региона поручил Правительству РБ проработать вопрос модернизации амбулатории.