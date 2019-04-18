В Башкирии орденом Салавата Юлаева наградили президента Татарстана Рустама Минниханова
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Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров наградил президента Татарстана Рустама Минниханова орденом Салавата Юлаева, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Согласно Указу руководителя Башкортостана, Рустам Минниханов удостоен этой высокой награды «за большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан».
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