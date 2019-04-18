Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии орденом Салавата Юлаева наградили президента Татарстана Рустама Минниханова

В Башкирии орденом Салавата Юлаева наградили президента Татарстана Рустама Минниханова

Добавлено: 18.04.19
Просмотров: 91
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии орденом Салавата Юлаева наградили президента Татарстана Рустама Минниханова

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров наградил президента Татарстана Рустама Минниханова орденом Салавата Юлаева, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю

Читайте также:

В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
Церемония награждения состоялась сегодня в Уфе, после подписания соглашения о сотрудничестве между двумя республиками.

Согласно Указу руководителя Башкортостана, Рустам Минниханов удостоен этой высокой награды «за большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан».

Читайте также: Дни Татарстана стартовали сегодня в Башкортостане 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
Культура
В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
Дни Татарстана стартовали сегодня в Башкортостане
Культура
Дни Татарстана стартовали сегодня в Башкортостане
Празднование 100-летия Башкирии: селфи Хабирова и Минниханова, неявка Рустэма Хамитова
Политика
Празднование 100-летия Башкирии: селфи Хабирова и Минниханова, неявка Рустэма Хамитова
Элвин Грей признан самым популярным исполнителем года на фестивале «Татар жыры»
Культура
Элвин Грей признан самым популярным исполнителем года на фестивале «Татар жыры»
Рустэм Марданов награжден орденом Салавата Юлаева
Политика
Рустэм Марданов награжден орденом Салавата Юлаева
В Башкирии по указу Владимира Путина наградили 8 человек
Общество
В Башкирии по указу Владимира Путина наградили 8 человек
Киноэкспедиция «Дорогами Салавата» провела съемки на Пугачевском валу и в Казанском Кремле
Общество / Культура
Киноэкспедиция «Дорогами Салавата» провела съемки на Пугачевском валу и в Казанском Кремле
В Башкирии в результате ДТП погиб дважды паралимпийский чемпион
Общество / Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб дважды паралимпийский чемпион
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: