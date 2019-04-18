В Башкирии орденом Салавата Юлаева наградили президента Татарстана Рустама Минниханова

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров наградил президента Татарстана Рустама Минниханова орденом Салавата Юлаева, сообщает сайт Newsbash.ru.



Церемония награждения состоялась сегодня в Уфе, после подписания соглашения о сотрудничестве между двумя республиками.Согласно Указу руководителя Башкортостана, Рустам Минниханов удостоен этой высокой награды «за большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан».