Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров высказался за сохранение муниципальных предприятий в Башкирии

Радий Хабиров высказался за сохранение муниципальных предприятий в Башкирии

Добавлено: 28.07.19
Просмотров: 78
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров высказался за сохранение муниципальных предприятий в Башкирии

Временно исполняющий обязанности руководителя Башкирии Радий Хабиров считает, что каждому городу нужны муниципальные предприятия, сообщает сайт Newsbash.ru.

Ранее во всех регионах избавлялись от таких организаций, а теперь, по мнению г-на Хабирова, эта тенденция носит «более аккуратный характер». Потому что, когда мэры городов и районов сталкиваются с экстремальными ситуациями, частники им не помощники.

Хабиров остался доволен ходом ремонта подъездов добавив, что встряска пошла на пользу

Читайте также:

Хабиров остался доволен ходом ремонта подъездов добавив, что встряска пошла на пользу
- Моя личная позиция, основанная на небольшом опыте главы города, заключается в том, чтобы у каждого мэра должно быть одно-два муниципальных предприятия, - говорит Радий Фаритович. - Это альтернативная управляющая компания, куда ты можешь в случае переголосования жителей забрать проблемный дом. Ведь, если все УК будут частными, то они могут заключить картельный сговор, и ничего с этим уже не сделаешь. Еще одно муниципальное предприятие должно работать в сфере благоустройства и содержания территорий.
Глава РБ заявил, что он «не сторонник делить рынок и отдавать все на аутсорсинг».


- Например, ураган прошел, нужно все срочно убрать за ночь, - привел он пример. - Глава города звонит частнику, а тот отвечает, что топлива нет, денег нет. А вот с муниципальным предприятием такие вопросы решить проще. При этом по закону муниципалитет несет ответственность за МУП в случае его банкротства – тут все прописано четко.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В районах Башкирии каждый четверг будут проходить муниципальные «Инвестчасы»
Политика
В районах Башкирии каждый четверг будут проходить муниципальные «Инвестчасы»
В Уфе появится небольшой, но современный футбольный стадион
Спорт
В Уфе появится небольшой, но современный футбольный стадион
В Башкирии будут бороться с любителями парковаться на газонах
Общество
В Башкирии будут бороться с любителями парковаться на газонах
В Башкирии главы муниципалитетов дадут отчет, как они намерены украшать главные площади на новогодние праздники
Политика
В Башкирии главы муниципалитетов дадут отчет, как они намерены украшать главные площади на новогодние праздники
На встрече с редакторами газет Башкирии Радий Хабиров призвал СМИ чутко реагировать на несправедливые ситуации
Политика
На встрече с редакторами газет Башкирии Радий Хабиров призвал СМИ чутко реагировать на несправедливые ситуации
Радий Хабиров призвал чиновников к партнёрству со своими жителями
Политика
Радий Хабиров призвал чиновников к партнёрству со своими жителями
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ
Политика
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ
В Башкирии должность и.о. главы региона возложена на Радия Хабирова
Политика
В Башкирии должность и.о. главы региона возложена на Радия Хабирова
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: