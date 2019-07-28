Радий Хабиров высказался за сохранение муниципальных предприятий в Башкирии

Временно исполняющий обязанности руководителя Башкирии Радий Хабиров считает, что каждому городу нужны муниципальные предприятия, сообщает сайт Newsbash.ru.





Ранее во всех регионах избавлялись от таких организаций, а теперь, по мнению г-на Хабирова, эта тенденция носит «более аккуратный характер». Потому что, когда мэры городов и районов сталкиваются с экстремальными ситуациями, частники им не помощники.

- Моя личная позиция, основанная на небольшом опыте главы города, заключается в том, чтобы у каждого мэра должно быть одно-два муниципальных предприятия, - говорит Радий Фаритович. - Это альтернативная управляющая компания, куда ты можешь в случае переголосования жителей забрать проблемный дом. Ведь, если все УК будут частными, то они могут заключить картельный сговор, и ничего с этим уже не сделаешь. Еще одно муниципальное предприятие должно работать в сфере благоустройства и содержания территорий.

Глава РБ заявил, что он «не сторонник делить рынок и отдавать все на аутсорсинг».





- Например, ураган прошел, нужно все срочно убрать за ночь, - привел он пример. - Глава города звонит частнику, а тот отвечает, что топлива нет, денег нет. А вот с муниципальным предприятием такие вопросы решить проще. При этом по закону муниципалитет несет ответственность за МУП в случае его банкротства – тут все прописано четко.

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