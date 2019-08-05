Рустам Рахмангулов назначен ио главы Стерлибашевского района

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, которым назначил на должность ио главы Стерлибашевского района республики Рустам Рахмангулов.



Прежний руководитель района Фанур Туктаров, по словам Радия Хабирова, «попросился по личному желанию».



Справка:

Рустам Рахмангулов родился 28 января 1981 года в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан. В 2003 году окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальности «филология» с присвоением квалификации «учитель башкирского языка и литературы, истории».



Свою трудовую деятельность начинал учителем истории в Башкирском лицее-интернате номер 3.



С 2013 по 2016 года возглавлял село Красноусольский. Затем стал главным советником отдела по работе с органами местного самоуправления Управления Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями.

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