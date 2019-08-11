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В конкурсе "Лидеры Башкортостана" определились 70 финалистов

Добавлено: 11.08.19
Просмотров: 69
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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В конкурсе "Лидеры Башкортостана" определились 70 финалистов

В Уфе завершился полуфинал конкурса «Управленческая команда 2020-2025» кадрового проекта «Лидеры Башкортостана». В финал вышли 70 участников, сообщает сайт Newsbash.ru

50 победителям предложат работу в министерствах и ведомствах республики. Финал состоится в сентябре и будет транслироваться в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения.

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В течение дня участники решали кейсы по национальным проектам, определяли самые эффективные методы ремонта дорог, искали способы вовлечения жителей на экскурсии по культурным объектам, разрабатывали программы по повышению качества здравоохранения.

Участники прошли собеседования, работали в командах и индивидуально. Все получили возможность презентовать свои проекты перед советом наставников.
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