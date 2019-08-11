В конкурсе "Лидеры Башкортостана" определились 70 финалистов
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В Уфе завершился полуфинал конкурса «Управленческая команда 2020-2025» кадрового проекта «Лидеры Башкортостана». В финал вышли 70 участников, сообщает сайт Newsbash.ru
50 победителям предложат работу в министерствах и ведомствах республики. Финал состоится в сентябре и будет транслироваться в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения.
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Участники прошли собеседования, работали в командах и индивидуально. Все получили возможность презентовать свои проекты перед советом наставников.
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