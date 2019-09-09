Радий Хабиров побил результаты своих предшественников на выборах 2003 и 2014 годов
Радий Хабиров, руководящий администрацией Башкирии в ранге врио с октября 2018 года, на вчерашних выборах, по предварительным данным ЦИК России, набрал 81,99% голосов, следует из данных обработки 99,1% протоколов. Явка на выборы превысила 70%, сообщает сайт Newsbash.ru.
Результат господина Хабирова, баллотировавшегося от «Единой России», выше, чем у двух его предшественников на посту главы региона. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимова на его последних всенародных выборах 2003 года набрал 78% голосов. Следующие выборы главы республики проводились только в сентябре 2014 года, так как в 2006 году Муртаза Рахимов был переназначен на новый срок Курултаем по предложению президента РФ Владимира Путина. По тому же принципу в 2010 году, после добровольной отставки господина Рахимова, в регион был назначен бывший топ-менеджер «Русгидро» Рустэм Хамитов. Всенародные выборы он прошел в сентябре 2014 года и набрал на них 81,71% голосов.
Читайте также:Названо предполагаемое имя премьер-министра Башкирии