Радий Хабиров побил результаты своих предшественников на выборах 2003 и 2014 годов

Радий Хабиров, руководящий администрацией Башкирии в ранге врио с октября 2018 года, на вчерашних выборах, по предварительным данным ЦИК России, набрал 81,99% голосов, следует из данных обработки 99,1% протоколов. Явка на выборы превысила 70%, сообщает сайт Newsbash.ru.





Результат господина Хабирова, баллотировавшегося от «Единой России», выше, чем у двух его предшественников на посту главы региона. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимова на его последних всенародных выборах 2003 года набрал 78% голосов. Следующие выборы главы республики проводились только в сентябре 2014 года, так как в 2006 году Муртаза Рахимов был переназначен на новый срок Курултаем по предложению президента РФ Владимира Путина. По тому же принципу в 2010 году, после добровольной отставки господина Рахимова, в регион был назначен бывший топ-менеджер «Русгидро» Рустэм Хамитов. Всенародные выборы он прошел в сентябре 2014 года и набрал на них 81,71% голосов.

Из других кандидатов, которые участвовали во вчерашних выборах в Башкирии, ни один не набрал даже 10% голосов, следует из данных ЦИК. У коммуниста Юнира Кутлугужина 6,9% (свой результат 2014 года он ухудшил на 3%, тогда набрал 10,13% голосов), у депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева — 4,55% (на выборах 2014 года набрал 4,8%), у юриста Зульфии Гайсиной («Яблоко») — 1,53%, у главы регионального отделения «Справедливой России» Юрия Игнатьева — 1,23%, у предпринимателя Рафиса Кадырова («Патриоты России») — 1,1%, у предпринимателей Владимира Барабаша («Гражданская сила») и Владимира Кобзева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 0,97% и 0,81% голосов.