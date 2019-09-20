Искандер Ахметвалеев назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя администрации главы Башкирии

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин заменил одного из своих заместителей: куратора отношений с муниципальными образованиями Динира Ахмедьянова сменил Искандер Ахметвалеев, ранее возглавлявший в администрации управление по взаимодействию с муниципалитетами, сообщает сайт Newsbash.ru.





Искандер Ахметвалеев родился в декабре 1975 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный институт искусств, Башкирскую академию государственной службы и управления. Карьеру начинал в 1992 году в научно-производственной фирме «Идельхим» в должности техника и техника-исследователя. В 1998–2000 годах работал артистом Национального молодежного театра, затем — режиссером-постановщиком Уфимского государственного татарского театра «Нур». В 2007–2008 годах занимал должность заместителя генерального директора государственного информагентства «Башинформ». В 2008–2010 годах преподавал режиссуру в Уфимской государственной академии искусств. В 2010–2011 годах работал заместителем главреда в «Башинформе». На госслужбу перешел в 2011 году — возглавил отдел по организации работы общественных приемных президента республики, курировал работу с обращениями граждан и организаций.

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