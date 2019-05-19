АБДРАХИМОВ Раиф Рамазанович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
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АБДРАХИМОВ Раиф РамазановичДолжность: Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Организация: Правительство Республики Башкортостан
День рождения: 13 октября 1969 года
Место рождения: Деревня Таваканово Кугарчинского района, Башкортостан
Знак зодиака: Весы
Профессия: Заместитель председателя
- Трудовую деятельность начал в 1993 году мастером головного ремонтно-восстановительного поезда № 39 ГПСО «Баштрансстрой».
- В 1997–1998 годах – заместитель начальника управления по коммунальному хозяйству УЖКХ Советского района г. Уфы.
- В 1998–2000 годах – заместитель главы администрации по работе с кадрами Администрации Октябрьского района г. Уфы.
- В 2000–2012 годах – заместитель директора по производству, первый заместитель директора, директор МУП ИСК г. Уфы.
- В 2012–2015 годах – советник Председателя Правления ОАО Банк «Инвестиционный капитал».
- В 2016–2017 годах – директор ООО «Капитал».
- В 2017–2018 годах – заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и строительства Администрации городского округа Красногорск Московской области.
- С октября 2018 года – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
- Заслуженный строитель Республики Башкортостан.Заслуженный строитель Республики Башкортостан.
- Семья: жена, в семье дочь и двое сыновей.
- Окончил Уфимский нефтяной институт, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан
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