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АБДРАХИМОВ Раиф Рамазанович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Добавлено: 19.05.19
Просмотров: 0
Рубрика: Персоны
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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АБДРАХИМОВ Раиф Рамазанович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

АБДРАХИМОВ Раиф Рамазанович

Должность: Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Организация: Правительство Республики Башкортостан
День рождения: 13 октября 1969 года
Место рождения: Деревня Таваканово Кугарчинского района, Башкортостан
Знак зодиака: Весы
Профессия: Заместитель председателя


  • Трудовую деятельность начал в 1993 году мастером головного ремонтно-восстановительного поезда № 39 ГПСО «Баштрансстрой».
  • В 1997–1998 годах – заместитель начальника управления по коммунальному хозяйству УЖКХ Советского района г. Уфы.
  • В 1998–2000 годах – заместитель главы администрации по работе с кадрами Администрации Октябрьского района г. Уфы.
  • В 2000–2012 годах – заместитель директора по производству, первый заместитель директора, директор МУП ИСК г. Уфы.
  • В 2012–2015 годах – советник Председателя Правления ОАО Банк «Инвестиционный капитал».
  • В 2016–2017 годах – директор ООО «Капитал».
  • В 2017–2018 годах – заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и строительства Администрации городского округа Красногорск Московской области.
  • С октября 2018 года – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
  • Заслуженный строитель Республики Башкортостан.Заслуженный строитель Республики Башкортостан.
  • Семья: жена, в семье дочь и двое сыновей.
  • Окончил Уфимский нефтяной институт, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан

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