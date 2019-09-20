В Башкирии все без исключения дети-инвалиды будут получать бесплатное питание

В Башкирии все дети-инвалиды смогут получать двухразовое питание. Отмечается, что льготы будут предоставляться независимо от того, имеют ли дети-инвалиды статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья или нет, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.



«Дети-инвалиды – особая категория граждан, нуждающаяся в повышенной заботе. Родители таких детей сталкиваются со множеством проблем, о которых обычные люди даже не подозревают. Со стороны государства необходимо оказывать поддержку таким семьям без лишней бюрократии», – прокомментировал Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

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