С 1 апреля 2024 года в России увеличатся пенсии: кому положены повышенные выплаты

22:15, 19 мар 2024

В апреле 2024 года россиян ожидает значительный рост социальных пенсий, призванный улучшить материальное положение наименее защищенных категорий граждан. Это решение властей имеет огромное значение для многих семей, полагающихся на государственную поддержку.

Среднестатистическая социальная пенсия в стране увеличится на 938 рублей и составит 13 455 рублей ежемесячно. Однако для определенных групп получателей прибавка окажется гораздо весомее. Так, дети-инвалиды смогут рассчитывать на пенсию в размере 19 948 рублей, что на 1392 рубля выше текущего уровня.

Не останутся обделенными и другие льготные категории. Инвалиды с детства первой группы увидят повышение пенсий до 20 110 рублей. Для военных инвалидов предусмотрены ежемесячные выплаты в 18 236 рублей. А дети военнослужащих, потерявшие кормильцев-призывников, получат прибавку до 15 999 рублей.

Эксперты отмечают, что грядущий рост социальных пенсий внесет заметный вклад в поддержание достойного уровня жизни наиболее уязвимых слоев общества. Увеличение государственных выплат позволит смягчить финансовые трудности, с которыми сталкиваются инвалиды и семьи с низкими доходами.

Важно отметить, что в нашей стране социальные пенсии назначаются гражданам в более позднем возрасте по сравнению со страховыми. Женщины приобретают это право в 65 лет, а мужчины – в 70 лет. Получателями соцпенсий являются инвалиды и дети, потерявшие кормильца. Таким образом, увеличение размеров этих выплат укрепляет систему социальной защиты наиболее уязвимых россиян.

Автор: Вадим Рудаков