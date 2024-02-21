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Пенсии повысят до 20 тысяч рублей: индексация с 1 апреля 2024 года

Пенсии повысят до 20 тысяч рублей: индексация с 1 апреля 2024 года

09:57, 21 фев 2024

С 1 апреля 2022 года в Российской Федерации начнется очередная волна повышения пенсионных выплат, затрагивающая более 4 миллионов граждан. Из федерального бюджета выделяется колоссальная сумма в размере 37,5 млрд рублей для того, чтобы обеспечить пожилых людей достойными средствами к существованию.

Какие именно категории населения смогут рассчитывать на увеличение пенсий? Социальные пенсии будут проиндексированы с учетом уровня инфляции и величины прожиточного минимума для лиц пенсионного возраста. Средний размер социальной пенсии достигнет показателя в 13 455 рублей, а дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы увидят повышение своих выплат до 20 тысяч рублей.

Однако на этом перечень льготных категорий не заканчивается. Ветераны Великой Отечественной войны, космонавты и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС также получат дополнительные средства к своим пенсиям. Автоматический перерасчет всех пенсий пройдет в августе и затронет тех граждан, кто работал в предыдущем году.

Эти изменения призваны обеспечить финансовую стабильность и оказать поддержку тем, кто заслужил особое внимание и заботу со стороны государства.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: пенсии выплаты
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