Радий Хабиров лично проследит за судьбой ребенка-инвалида Софьи из Стерлитамакского района
Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал лично заняться судьбой двухлетней Софьи Гизатуллиной – маленькой девочки, которая нуждается в повышенном внимании со стороны взрослых, сообщает сайт Newsbash.ru.
История про нее стала известна благодаря волонтерам общественной организации из Стерлитамака «Радуга добра».
Малышка родилась со сросшимися пальцами на руках и ногах. Семья Софьи живет в деревне Алатаны Стерлитамакского района в крайне бедных условиях и едва сводит концы с концами. Как рассказала волонтер Регина Биргулиева, мать девочки Светлана и отец Расуль Гизатуллины живут вместе с родителями в стареньком домике. Семья – порядочная, не пьющая, работает лишь глава семейства — водителем в Стерлитамаке, Светлана не работает, ухаживает за дочерью.
В таких условиях и приходится жить малышке Софье, которая является инвалидом и нуждается в постоянном уходе, сетуют волонтёры.
По их словам, помимо этого, семья сейчас перестала получать пенсию по инвалидности и теперь питаются и оплачивают коммунальные услуги Гизатуллины за счет пенсий бабушки и дедушки.
Вдобавок к этому, Светлана пыталась устроить дочку в детский сад, но в учреждении отказались принять ребенка, якобы, из-за ее внешности, рассказала Регина Биргулиева. Сейчас общественная организация объявила сбор средств в поддержку Гизатуллиных, чтобы как-то улучшить положение семьи.
На грустную историю о маленькой Софье тут же отреагировали пользователи соцсетей. Уже удалось собрать 200 тысяч рублей. На эти деньги волонтеры купили газовую плиту, собираются установить газовый обогреватель и готовую баню-бочку во двор. Кроме этого, сегодня волонтёры везут продукты и вещи для девочки, хотят организовать девочке отдельное спальное место.
На ситуацию с семьей Гизатуллиных уже обратили внимание члены Совета по правам человека Башкирии. Радий Хабиров в соцсетях сообщил, что собрана комиссия, чиновники съездили в семью и даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме.