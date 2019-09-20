Радий Хабиров лично проследит за судьбой ребенка-инвалида Софьи из Стерлитамакского района

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал лично заняться судьбой двухлетней Софьи Гизатуллиной – маленькой девочки, которая нуждается в повышенном внимании со стороны взрослых, сообщает сайт Newsbash.ru.



История про нее стала известна благодаря волонтерам общественной организации из Стерлитамака «Радуга добра».





Малышка родилась со сросшимися пальцами на руках и ногах. Семья Софьи живет в деревне Алатаны Стерлитамакского района в крайне бедных условиях и едва сводит концы с концами. Как рассказала волонтер Регина Биргулиева, мать девочки Светлана и отец Расуль Гизатуллины живут вместе с родителями в стареньком домике. Семья – порядочная, не пьющая, работает лишь глава семейства — водителем в Стерлитамаке, Светлана не работает, ухаживает за дочерью.

﻿«Завтра 21 сентября мы везем девочку в Стерлитамак, одна частная клиника отозвалась обследовать Софью, чтобы дать направление на необходимую операцию», — сказала Регина.

﻿«Ребенок из-за патологии пальцев рук не может сам себя обслуживать и подлежит индивидуальному уходу. Только поэтому пока педиатр не выдает разрешения на посещение детского сада. Кроме этого, у девочки отсутствует нёбо, ей проблематично кушать и тоже предстоит операция гортани. Девочка стоит в очереди на операцию по квоте по разделению пальцев, операцию ей должны сделать в Оренбурге. Только после этого, когда Софья уже сама себя сможет обслуживать, ее, конечно же примут в детский сад. — отметил глава сельсовета. — Скажу так, пока за помощью в сельсовет семья Гизутуллиных не обращалась. Если обратятся, конечно же, без внимания не оставим, но в пределах разумного. Построить новый дом или баню навряд ли сможем. А остальные вопросы пожалуйста».





В доме нет воды, отключили газ из-за старой плиты. Отопление есть, но сломался газовый водонагреватель. Нет бани, мыться семья ходит к соседям.В таких условиях и приходится жить малышке Софье, которая является инвалидом и нуждается в постоянном уходе, сетуют волонтёры.По их словам, помимо этого, семья сейчас перестала получать пенсию по инвалидности и теперь питаются и оплачивают коммунальные услуги Гизатуллины за счет пенсий бабушки и дедушки.Вдобавок к этому, Светлана пыталась устроить дочку в детский сад, но в учреждении отказались принять ребенка, якобы, из-за ее внешности, рассказала Регина Биргулиева. Сейчас общественная организация объявила сбор средств в поддержку Гизатуллиных, чтобы как-то улучшить положение семьи.На грустную историю о маленькой Софье тут же отреагировали пользователи соцсетей. Уже удалось собрать 200 тысяч рублей. На эти деньги волонтеры купили газовую плиту, собираются установить газовый обогреватель и готовую баню-бочку во двор. Кроме этого, сегодня волонтёры везут продукты и вещи для девочки, хотят организовать девочке отдельное спальное место.Мы обратились в администрацию местного сельсовета, оказывается ли с их стороны помощь семье Гизатуллиных и почему ребенка отказываются брать в детский сад. Глава сельского поселения Ринат Сафуганов рассказал, что инвалидность девочки оформлена, с рождения ей выплачивается 15 тысяч рублей, плюс мать получает 13 тысяч рублей пособия по уходу за ребенком. Последний раз пенсию семья получила 6 сентября, сейчас им просто нужно пройти медкомиссию для продления инвалидности, чтобы и в дальнейшем получать выплаты.

На ситуацию с семьей Гизатуллиных уже обратили внимание члены Совета по правам человека Башкирии. Радий Хабиров в соцсетях сообщил, что собрана комиссия, чиновники съездили в семью и даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме.

﻿«Прекрасно понимаю, что если бы не шум благотворительного фонда, не было бы и совещаний в администрации и темы с переселением, — написал руководитель республики. — Уже сейчас понятно, что права ребенка и родителей нарушены, чему будет дана соответствующая правовая оценка. За дальнейшей судьбой ребенка прослежу лично, а задача Совета по правам человека во взаимодействии с республиканскими и муниципальными структурами – придать этой работе системность, чтобы ни один подобный случай не остался без должной реакции».

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