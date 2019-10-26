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В Башкирии обнаружено 150 нарушений в области добычи полезных ископаемых

Добавлено: 26.10.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии обнаружено 150 нарушений в области добычи полезных ископаемых

Радий Хабиров провел 25 октября очередное заседание действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике. На заседании рассмотрели вопрос законности в области добычи полезных ископаемых.


В совещании приняли участие  руководители Государственного Собрания – Курултая РБ, контрольно-надзорных и правоохранительных органов, профильных ведомств и министерств, главы муниципалитетов.


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Радий Фаритович проинформировал, что за истёкший период в Башкирии обнаружено сто пятьдесят нарушений в области добычи полезных ископаемых. Свыше 200 тыс.куб.м. сырья вывезено неправомерно. Более 130 лиц привлечено к административной ответственности. 
Глава республики сказал, - штрафов собрано 10 млн.рублей, а нанесенный ущерб превзошел 104 млн.рублей. Более 30 лицензий на пользование недрами аннулировано. Собственникам отправлены требования о выполнении рекультивации земли. Работать с нарушителями мы должны жестко и принципиально. Лето уже закончилось, но нелегальная добыча  полезных ископаемых продолжается. Необходимо активно проводить рейды. 
Участниками совещания были предложены рекомендации по организации эффективного взаимодействия  контрольно-надзорных органов и правоохранительных органов в части  обнаружения и пресечения нелегальной добычи полезных ископаемых.
И.о. заместителя прокурора Республики Башкортостан Р.  Абзалетдинов сообщил о том, что необходимо повысить административные штрафы для нерадивых недропользователей  и запретить в 2020 году деятельность иностранных граждан в области добычи полезных ископаемых.    
 
Министр внутренних дел по Республике Башкортостан Р. Деев сказал, что важно усилить межведомственное взаимодействие и контроль в области недропользования, муниципальным образованиям оперативно передавать  информацию об обнаруженных нарушениях в правоохранительные органы.

И.о. министра природопользования и экологии Республики Башкортостан У. Искандаров высказался о том, что штрафы действенны, но они не решат проблему, так как не дают возможность обнаружить конкретных инициаторов нелегальной добычи. Максимальный эффект для подавления правонарушений даст возбуждение уголовных дел.  

Одной из мер станет вовлечение маркшейдеров для выполнения топографо-геодезических замеров на лицензионном участке до старта работ по добыче с целью определения «нулевой отметки», а в дальнейшем - для замеров с целью контролирования правдивости информации в отчетах, которые представляют недропользователи.
     
 У. Искандаров вышел с предложением о необходимости учета ПГС, добытой в процессе проведения работ по углублению дна, с целью последующего применения на государственные и муниципальные нужды, дополнительно осуществлять контроль за движением  инертных материалов, которые закупаются строителями и дорожниками.

 - Данным вопросом мы занимались в течение года и сказать, что ничего не выполнено, нельзя. На данный момент, как мне докладывают, остановлено разворовывание в части добычи плитняка, - сказал Радий Фаритович. - Но касаемо инертных материалов, то тут вопрос  стало намного больше. Эта проблема еще не решена. Эту работу нам необходимо продолжать.  Радий Хабиров поручил Министерству экологии Республики Башкортостан выработать  комплексную схему контроля за добычей, движением и использованием полезных ископаемых, а в тех районах, где чаще всего выявляются правонарушения в области добычи полезных ископаемых, усилить деятельность рабочих групп. Соблюдение правомерности в организации добычи инертных материалов будет рассмотрено  на отдельном совещании с участием глав муниципалитетов.         

Источник: glavarb.ru
Фото: glavarb.ru
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