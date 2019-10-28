Мэр Благовещенска Рустам Бадыкшанов досрочно ушел в отставку

Глава администрации Благовещенска Рустам Бадыкшанов попросил об отставке по собственному желанию. Депутаты городского Совета приняли ее сегодня.



«Сегодня депутаты городского Совета приняли и поддержали мою отставку. Благодарю всех, с кем за эти годы довелось поработать. Не буду скрывать, были разные периоды в работе и не все вопросы получилось решить. Но мы работали, принимая во внимание и критику, и слова поддержки. Пора что-то менять. Пожелаю новому главе администрации города удачи и успехов», – прокомментировал свой уход Рустам Бадыкшанов, который возглавлял городскую администрацию с 2008 года.

Читать еще...



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: news.myseldon.com