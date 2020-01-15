Путин заявил, что нужно ввести доплаты классным руководителям

Во время оглашения Послания Федеральному Собранию Владимир Путин отметил важность роли учителя. Президент заявил, что нужно ввести доплаты классным руководителям.



«Классный руководитель — это воспитатель. Это федеральная функция, напомнил президент. Зарплаты учителей и выплаты не должны снижаться, ведь речь идет о специалистах, которые очень важны для страны», — заявил Путин.

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