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Путин: госуслуги будут предоставляться дистанционно

Путин: госуслуги будут предоставляться дистанционно

| 21 апр 2021 | 16:33

Через три года большинство государственных услуг должны предоставляться в дистанционном формате. Об этом в среду сообщил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

— Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации, — заявил президент. — Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — то есть на постоянной основе.

Ранее, Путин объявил о выплате школьникам по 10 тысяч рублей.

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