В Минтруда рассказали, кто из беременных получит новое пособие, введенное Путиным

| 21 апр 2021 | 19:54

Президент России Владимир Путин, во время очередного Послания Федеральному собранию, рассказал о введении новой выплаты для женщин готовящихся стать матерями. В Министерстве труда поспешили сообщить, что данная финансовая помощь будет введена в краткие сроки, список необходимых документов уже готовится.







Деньги получат женщины, которые встали на учет на ранних сроках беременности и находящиеся в сложном материальном положении. Пособие назначат в случае, если доход в среднем на одного человека в семье не превышает прожиточного минимума на человека. Согласно расчетам Министерства труда, это больше 700 тысяч женщин.



Пособие будет выплачиваться каждый месяц с момента постановки на учет в медорганизации до рождения малыша. Размер будет равен половине прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В каждом субъекте России он индивидуален, а в среднем по стране он составляет 6 350 рублей. Чтобы получить пособие нужно подать через "Госуслуги" заявление в Пенсионный фонд.



Ранее сообщалось о том, что Путин объявил о выплате школьникам по 10 тысяч рублей/





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Фото: из архива newsbash.ru